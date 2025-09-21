Monica Bellucci rompe il silenzio dopo la rottura con Tim Burton: “Avrà sempre un posto nel mio cuore”

Monica Bellucci ha parlato per la prima volta della fine della relazione con Tim Burton. I due hanno annunciato di recente la rottura dopo più di due anni insieme. “Avrà sempre un posto unico nel mio cuore”, ha spiegato l’attrice.

Monica Bellucci ha rotto il silenzio dopo la fine della relazione con Tim Burton. La coppia lo aveva annunciato attraverso una nota condivisa all'agenzia francese Afp, senza però rendere note le motivazioni. L'attrice e il noto regista sono usciti ufficialmente allo scoperto nel giugno 2023, anche se ci vociferava che si frequentassero da alcuni mesi prima.

Le prime dichiarazioni di Monica Bellucci sulla separa

Monica Bellucci ha scelto Vogue Italia per rilasciare le prime dichiarazioni dopo l'annuncio della separazione. "Ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che continua per sempre", ha spiegato l'attrice. "La strada di Tim e la mia si sono incontrate per fare un percorso insieme e poi dividersi di nuovo", ha anche aggiunto. Nonostante non siano note le motivazioni che hanno i due portate alla decisione e abbiano oggi preso strade diverse, Bellucci ha precisato senza esitazione: "Finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore". L'ultima apparizione insieme della coppia risale allo scorso luglio, in occasione della premiere della serie Netflix Mercoledì, di cui Burton ha diretto alcuni episodi.

La loro storia d'amore durata circa due anni

Monica Bellucci ha ufficializzato la storia d'amore con Tim Burton in un'intervista rilasciata a Elle nel giugno 2023, dopo mesi di gossip e indiscrezioni sul loro conto, iniziate a febbraio. L'attrice aveva confessato di essersi innamorata del noto regista e di essere felice di averlo al suo fianco, oltre che stimarlo come professionista: "È uno di quegli incontri che raramente accadono nella vita. Conosco l'uomo che è e lo amo. Ora lo conoscerò anche come regista". La prima apparizione in pubblico qualche mese più tardi, a ottobre dello stesso anno, in occasione della Festal del Cinema di Roma, quando avevano sfilato sul red carpet tenendosi per mano e apparendo più innamorati che mai.