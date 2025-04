Miriam Leone festeggia 40 anni al mare con la sua famiglia: “Voglio cominciarli così, immensamente grata”

video suggerito

Miriam Leone compie 40 anni. L'attrice ha condiviso sui social un video in cui balla in riva al mare sulle note di Voglio vederti danzare di Franco Battiato, circondata dall'amore di suo figlio Orlando e del marito Paolo Carullo. A distanza, invece, è arrivato l'affetto di alcune colleghe del mondo dello spettacolo, come Paola Iezzi, Filippa Lagerback e Antonella Clerici che hanno lasciato un messaggio di auguri a corredo del post.

Miriam Leone festeggia 40 anni con il marito Paolo Carullo e il figlio Orlando

Nel filmato condiviso sul suo profilo Instagram, Miriam Leone è raggiante mentre balla e ringrazia tutti degli auguri per il suo compleanno. "In questa ultima settimana, tra gli enta e gli anta e le considerazioni del caso, ho pensato all'irripetibilità di ogni attimo" lascia come didascalia al post. Nelle immagini, poi, stringe a sé il suo primogenito Orlando e bacia il marito Paolo Carullo. "Può sembrare nostalgico, ma non lo è… perché mi sta insegnando la forza della gratitudine e di provare a vivere con amore ogni attimo. Oggi più che mai vi sono grata per tutto questo affetto!" aggiunge. E in conclusione: "Los Quarentas compilation ha inizio! E voglio cominciarli così, immensamente grata!". Tra i tanti messaggi di affetto, anche quelli di Antonella Clerici, Filippa Lagerback e di Paola Iezzi.

Miriam Leone: "Ho scoperto di essere incinta sul set di Miss Fallaci"

Ospite a febbraio di Stasera c'è Cattelan, Miriam Leone aveva parlato della serie tv Miss Fallaci, in cui interpreta Oriana Fallaci. L'attrice ha raccontato di aver scoperto di essere incinta del suo primo figlio durante le riprese e di come non avesse potuto confidarsi con nessuno:

Il progetto è durato sei mesi, io dopo due mesi ho scoperto di essere incinta. I primi tre mesi la gravidanza è a rischio, non potevo dirlo a nessuno (…). Dopo 4 mesi, l'ultimo giorno girammo a Sofia, salirono le costumiste sul camper e c'era mio marito che ogni sera mi diceva "Possibile che non si sono accorti di niente?". Io dicevo "Nessuno ha capito niente". A fine riprese lo dissi, ma già lo sapevano tutti. Le costumiste mi risposero "Sono mesi che ti allarghiamo i costumi di nascosto".