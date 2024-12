Millie Moi e Michele Varriale di Temptation Island sono tornati insieme, si erano lasciati al falò

video suggerito

Millie Moi e Michele Varriale di Temptation Island sono tornati insieme. A comunicarlo sono stati i diretti interessati con un post pubblicato su Instagram. Millie e Michele si erano lasciati di fronte al loro falò di confronto. A spingere per la rottura era stato soprattutto Michele, incapace di fidarsi della compagna a causa di una serie di atteggiamenti che aveva spiegato di ritenere eccessivi. A distanza di qualche mese da quel momento, i due sono riuscita a ritrovarsi.

L’annuncio di Millie Moi e Michele Varriale

“Il nostro falò di confronto si è prolungato al di fuori del programma, non è stato facile per entrambi trovare un punto d’incontro. Ma ad oggi ci siamo riusciti e più consapevoli di prima abbiamo deciso di riprovarci e viverci. A prescindere ringraziamo tutti per il supporto che ci avete dato singolarmente e di coppia”, ha scritto la coppia nel post pubblicato su Instagram. Millie e Michele, dunque, hanno confermato quanto già avevano lasciato intendere nel corso degli ultimi mesi: i due hanno continuato a vedersi lontano dalle telecamere per provare a trovare un punto di incontro, fino alla riconciliazione recente.

Chi sono Millie Moi e Michele Varriale

Millie e Michele sono diventati popolari partecipando all’edizione di Temptation Island andata in onda a settembre 2024. Fidanzati da meno di due anni, avevano deciso di mettersi alla prova per superare i problemi di fiducia che in più di un’occasione avevano rischiato di allontanarli. Proprio la mancata fiducia nella compagna aveva spinto Michele a lasciare Millie di fronte al falò finale. Inascoltati erano rimasti gli appelli del conduttore Filippo Bisciglia che, convinto si amassero, aveva più volte consigliato ai due di ritornare sui propri passi. La pace è arrivata solo a qualche mese di distanza da quei concitati momenti vissuti in tv. E questa volta Millie e Michele si sono ritrovati a telecamere spente.