Milena Parisi e Mario Verona di Uomini e Donne si sono lasciati, l’annuncio sui social: “Siamo amici”

Milena Parisi ha annunciato la rottura con Mario Verona, cavaliere conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Rispondendo alla domanda ricevuta da un follower via Instagram. La donna ha spiegato di essere tornata single. Quella con Mario, tuttavia, non sarebbe una rottura drammatica e i due sarebbero rimasti buoni amici.

Milena Parisi: “Non so se sono felice”

A un utente che le chiedeva come proseguisse la relazione con Mario, Milena ha scelto di rispondere con sincerità e ammettere che quella relazione è finita, non avendo superato la prova della vita reale, quella che i due hanno vissuto una volta lasciato lo studio del dating show condotto da Maria De Filippi: “Con Mario? Un amico in più. Sì, sono single, felicemente non lo so. Chi ammette di essere felicemente single è solo un ipocrita, ci si autoconvince per tutela”. Ha quindi aggiunto di stare sperando ancora di trovare l’amore, senza chiarire se tornerà a far parte del parterre di dame di Uomini e Donne a partire dalla prossima stagione: “Certo, ho sofferto per amore, come tutti. Ma fortunatamente alla mia età si guarisce in fretta, o quasi. Crederò nell’amore fino all’ultimo dei miei giorni e oltre. (…) Dagli errori io ho solo imparato a come affrontare e accogliere meglio il prossimo”.

Milena Parisi: “Che cosa sto cercando in un uomo”

Milena, che ha raccontato di essere diventata mamma a 21 anni, ha quindi spiegato quali sono le caratteristiche che cerca in un uomo, caratteristiche che non ha ancora trovato nelle persone frequentate fino a oggi: “C’è troppa distrazione e superficialità in giro. Gli uomini oggi (e non solo quelli di oggi) hanno paura della paternità. Se non fossi diventata mamma così tanto giovane sicuramente oggi avrei avuto difficoltà a trovare un uomo con le pa*le, come il padre dei miei figli”. Mario, invece, ha preferito non aggiungere altro a quanto già rivelato dalla ex.