Michelle Comi: "Voglio tornare vergine, mi rifaccio la vagina tipo Barbie" Ennesima provocazione di Michelle Comi, che ha dichiarato a La Zanzara di volersi sottoporre a un'operazione per riacquisire la sua verginità: "Vorrei rivivere una prima volta".

A cura di Andrea Parrella

Michelle Comi, influencer e TikToker conosciuta per le sue dichiarazioni provocatorie, è tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo aver annunciato la sua intenzione di sottoporsi a un intervento chirurgico per tornare vergine: "Mi rifaccio la vagina tipo Barbie". Parole che ha pronunciato a La Zanzara, ospite di Giuseppe Cruciani, dove ha spiegato la sua decisione ai follower. Una scelta apparentemente controversa, ma che Michelle Comi ha motivato in maniera molto personale, consapevole naturalmente che il tema stesso susciti un certo grado di polemica.

Le dichiarazioni di Michelle Comi

Nel video, Michelle ha raccontato che uno dei suoi più grandi rimpianti riguarda proprio la sua prima esperienza sessuale, che ha vissuto in modo superficiale e che, a distanza di tempo, le pesa. “Per me è una cosa davvero importante. Mi pento che la mia prima volta sia stata così poco significativa, qualcosa che non riesco a perdonarmi. Avrei voluto che fosse speciale, unica. Forse per qualcuno questa cosa potrà sembrare banale, ma per me è una ferita che porto dentro".

Michelle Comi, professionista della provocazione

Il video ha inevitabilmente scatenato molte reazioni: c’è chi ha apprezzato la sincerità di Michelle, mostrando comprensione per una scelta così personale, mentre altri l’hanno criticata, accusandola di superficialità o addirittura di fare una provocazione.Non è la prima volta che Michelle Comi, d'altronde, finisce sotto i riflettori per decisioni che destano polemiche. In passato aveva avviato una raccolta fondi per rifarsi il seno, riuscendo a raccogliere ben 150.000 euro in poche ore. Questi episodi, uniti alla sua notorietà sui social e alle sue dichiarazioni spesso sopra le righe, l’hanno fatta diventare una figura di spicco sul web. Insomma, ha capito benissimo come funziona il meccanismo secondo cui si aizza la platea, di fatto spaccandola. Non resta che attendere e vedere come si svilupperà la situazione, sapendo che l’influencer documenterà ogni fase di questo processo.