Le lacrime di Malena dopo il porno: "Voglio andarmene in un convento" Nell'ultima puntata del talk condotto da Monica Setta, la ex pornostar è stata protagonista di una confessione che era stata già pubblicata nelle anticipazioni: "Voglio tornare vergine". Poi l'idea del convento: "Perché no".

Continuano a tenere banco le dichiarazioni di Malena a Storie di donne al bivio. Nell'ultima puntata del talk condotto da Monica Setta, la ex pornostar è stata protagonista di una confessione che era stata già pubblicata nelle anticipazioni: "Voglio tornare vergine". Per settimane non si è parlato d'altro, scandagliando persino approfondimenti sul tema: l'imenoplastica e il suo funzionamento. Da Monica Setta, Malena ha confermato anche di non rispondere più alle telefonate di Rocco Siffredi e ha rivelato di pensare di andare in convento.

Le rivelazioni di Malena

Monica Setta, da ottima padrona di casa, ha lasciato parlare Malena che si è lasciata anche andare a un momento di commozione. La giornalista ha invitato la ex pornoattrice a raccontarsi senza filtri e Malena non si è tirata indietro: "Tu prima in privato m'hai detto: quasi quasi andrei in convento". Malena ha quindi spiegato:

Andare in convento? Sì, a volte lo penso e non lo dico per provocazione, forse per protezione dal mondo esterno. In questo momento non so quale sia il posto migliore per me. Per quanto riguarda il convento io non escludo nulla nella mia vita. Soprattutto perché a me è venuta meno la figura dell’uomo. Ho una sfiducia così totale. Il mio rapporto con la fede? C’è sempre stato.

Il sogno di tornare vergine

Malena ha confessato di essere casta da tempo e poi si è lasciata andare al sogno di tornare vergine entro il 2025: "Purtroppo è quasi impossibile. Però se potessi cambiare pelle e tornare indietro farei il contrario di quello che ho fatto, come per avere la sensazione di non essere mai stata toccata da nessuno. So che è una cosa molto forte. Perché è come per riacquistare la mia purezza. Mi sono in parte pentita di certe scelte, perché non pensavo che questa cosa non entrasse così in profondità nella mia persona".