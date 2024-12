Cos’è l’imenoplastica, l’intervento per “tornare vergine” come dice Malena: è vietato in alcuni Stati

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Il prossimo 3 gennaio Filomena Marino, meglio nota come Malena, sarà ospite di Storie di donne al bivio, programma di Monica Setta su Rai 2. Negli ultimi giorni sono già state diffuse le anticipazioni. Malena, classe 1983, è stata una delle attrici porno più note della sua generazione. Un modo che da tempo dice di voler lasciare.

Spiega Malena: “Io ho detto addio a quel mondo, a cui ho dato moltissimo. Da quando mia madre si è ammalata di tumore ho un solo sogno: tornare vergine e sposare un vero amore”. Ora al netto della sua storia personale, Malena cita nella sua intervista questa “operazione per tornare vergine”.

Uno dei termini clinici per definire questo intervento è imenoplastica, in Italia se ne parla come di un’operazione banale. Un’intervento in day-hospital che viene proposto da diverse cliniche estetiche. Nel Regno Unito invece il dibattito è più maturo: questa pratica è diventata illegale almeno dal 2022, insieme ai test clinici per verificare la verginità delle donne.

Questa scelta è arrivata dopo un lungo dibattito dove sono stati studiati i casi e i contesti in cui venivano praticati questi interventi. Qui trovate la ricerca pubblicata dal governo britannico. Un dibattito al termine del quale il governo britannico ha deciso di vietarla, accostandola a una forma di violenza contro le donne.

Come funziona la ricostruzione dell’imene

In diverse culture, comprese quelle occidentali, la rottura dell’imene e il suo sanguinamento vengono fatti coincidere con il primo rapporto sessuale. Come ormai è noto, questa dinamica, non è supportata dalla comunità scientifica. Secondo il Manuale MSD l’imene è un “anello di tessuto situato immediatamente all’interno dell’orifizio vaginale”. L’imene può lacerarsi anche in altri contesti, ad esempio facendo sport. Ma può anche avere una struttura più elastica e non lacerarsi affatto oppure ancora può lacerarsi senza fuoriuscite visibili di sangue.

Ad ogni modo, l’imenoplastica serve per ricostruire o in alcuni casi creare con metodi artificiali questa membrana. Le tecniche per arrivare a questo risultato sono varie. In alcuni casi l’imene viene ricostruito suturando i lembi rimasti, in altri vengono applicate capsule di gelatina che durante il rapporto sessuale rilasciano del sangue artificiale. I costi variano. In Italia si trovano cliniche che offrono questo trattamento a partire da 1.500 euro.

Perché il Regno Unito ha vietato l’imenoplastica

Nel gennaio del 2022 l’imenoplastica nel Regno Unito è stata vietata, con o senza il consenso della donna che vuole eseguirla. Non ci sono ragioni di salute per eseguirla, come ha spiegato al quotidiano The Guardian Edward Morris, presidente del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists: “Vogliamo inviare un messaggio chiaro ai professionisti sanitari che nessuna delle due pratiche ha alcun posto nel mondo medico e non dovrebbe essere eseguita in nessuna circostanza”.

Il problema riguarda soprattutto il contesto in cui viene praticata. Dietro una donna che chiede di eseguire questa operazione ci può essere una famiglia che chiede di farla in vista di un matrimonio combinato o che comunque vuole disporre del suo corpo. Lo ha spiegato Diana Naomi, direttrice della Organizzazione per i diritti delle donne iraniane e curde, aggiungendo che spesso l’intervento nemmeno funziona:

“L'imenoplastica provoca traumi e, in circa la metà dei casi, non riesce a far sanguinare la donna o la ragazza al successivo rapporto sessuale, lasciandola altamente vulnerabile ad abusi basati sull'onore o addirittura all'omicidio d’onore”.