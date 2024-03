video suggerito

La pornostar Malena: “Sogno un uomo autentico per fare un figlio, sarei disposta a lasciare il set” Filomena Mastromarino conosciuta come Malena Nazionale a Novella2000 rivela il suo sogno di costruire una famiglia: “Qualora incontrassi l’uomo giusto, valuterei con lui di avere anche un figlio. Lascerei il lavoro nell’hard a beneficio di una famiglia che, da buona romantica, sogno ardentemente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Filomena Mastromarino meglio conosciuta come Malena Nazionale o Malena La Pugliese è una delle pornoattrici più note di Italia. 41 anni, originaria di Gioia del Colle, in provincia di Bari, a Novella2000 ha svelato di "sognare ardentemente" di costruire una sua famiglia. Desidera incontrare un uomo di cui innamorarsi, "autentico, semplice, senza sovrastrutture. Lo immagino della mia Puglia, ma non pongo paletti al destino".

Malena e la maternità: "Potrei dire addio al set"

In una lunga intervista a Novella2000, Malena ha raccontato di sognare il vero amore, un "uomo autentico, semplice e senza sovrastrutture" con il quale costruire una famiglia. "La maternità potrebbe essere il limite oltre il quale dire addio al set. La genitorialità per adesso non figura nella mia “lista delle cose da fare”, ma, qualora incontrassi l’uomo giusto, valuterei con lui di avere anche un figlio" ha dichiarato sostenendo che qualora dovesse riuscire a esaudire il suo sogno, potrebbe lasciare il suo impegno nel cinema a luci rosse: "Potrei lasciare il lavoro nell’hard a beneficio di una famiglia che, da buona romantica, sogno ardentemente". In una relazione, per lei, il sesso è al terzo posto: "Il mio podio delle priorità si compone così: dialogo, amore, sesso. L'amore, per me, è ciò che conta davvero".

A Belve confessò: "Gli uomini hanno paura di me"

A Francesca Fagnani, nel programma Belve, Malena raccontò che dal suo ingresso nel mondo dell'hard aveva "perso" le avances degli uomini. "Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno. Fuggono perché temono il confronto". Sui flirt circolati che la vedevano protagonista con Fabrizio Corona o con Mario Balotelli, poi, rispose: "Non voglio parlare per non fargli pubblicità". Non fu smentita o confermata la notizia di Chi che la vedeva protagonista di una notte di sesso all'Isola dei Famosi con Simone Susinna, nell'anno in cui entrambi erano naufraghi.