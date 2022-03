La pornostar Malena non fa più sesso: “Gli uomini hanno paura di me” In una intervista a “Belve”, la pornostar rivela tutta la sua verità su una vita privata che non è così esaltante: “Non faccio sesso perché gli uomini scappano tutti da me”.

Le dichiarazioni di Malena nel programma di Francesca Fagnani, "Belve", sono destinate a far certamente discutere. Il talk show della seconda serata, in onda tutti i venerdì alle 22.55 su Rai2, accende i riflettori sulla pornostar lanciata da Rocco Siffredi e che ha avuto flirt con numerosi uomini del mondo dello spettacolo e non. Non confermati e non smentiti, tra questi, quelli con il calciatore Mario Balotelli e con l'incorreggibile Fabrizio Corona. Ma nello studio di Francesca Fagnani, Malena racconta la sua verità: "Non ho più una vita sessuale perché gli uomini hanno paura di me".

Le rivelazioni scottanti di Malena

Filomena Mastromarino, questo il vero nome di Malena, ha iniziato a fare porno relativamente tardi, all'età di 32 anni. Oggi, che di anni ne ha quasi 40, la pornoattrice racconta tutto il suo percorso. Era un agente immobiliare, poi è stata delegata regionale all'assemblea nazionale del PD, poi pornoattrice lanciatissima da Rocco Siffredi: "La mia vita è cambiata da quando mi sono fatta tatuare il volto di Santa Filomena, è stato un miracolo di liberazione”. Da quel momento, Malena si è riappropriata del suo corpo e della sua vita. Si è scoperta bisessuale, ha avuto le prime esperienze nei club libertini di scambisti e poi è arrivata al mondo del porno: "Le donne, però, mi attraggono solo sessualmente. Sentimentalmente, mi innamoro solo degli uomini".

Fidanzata, io? Da quando sono Malena, la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto. Mario Balotelli e Fabrizio Corona? Non voglio parlare per non fargli pubblicità.

Più selfie di Matteo Renzi

Malena ha partecipato all'assemblea nazionale del PD già da Malena. Fu un caso abbastanza singolare e imbarazzante, racconta e spiega che nell'assemblea nessuno le rivolgeva parola e saluto, ma quando andava in bagno tutti le chiedevano un selfie: "Ne ho fatti più di Matteo Renzi, questo è sicuro".

I flirt di Malena

Malena e Simone Susinna all’Isola dei Famosi

Le riviste di gossip hanno sempre marciato tanto sulla vita sessuale di Malena, che però ha confermato a Belve di non avere così intensa. Negli anni, i nomi che si sono avvicendati sono stati tanto: Moreno e Simone Susinna, dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, e appunto Fabrizio Corona e Mario Balotelli. Per adesso, lei resta "la fidanzata degli italiani", raccogliendo un'eredità anche pesante: la più amata, al tempo, era Jessica Rizzo.