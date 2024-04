video suggerito

Malena: “Guadagno circa 1000 euro a scena, ne faccio una al giorno e durano ore” Malena, una tra le attrici più popolari del cinema hard italiano, racconta quali sono i suoi guadagni. Cifre lontane da quanto si potrebbe comunemente pensare: circa 1000 euro a scena per set che durano anche tutto il giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Malena rende note le cifre guadagnate nel suo settore. La popolare attrice hard, una tra le più famose in Italia, fa sapere che i guadagnai percepiti sul set sarebbero lontani da quelli che si potrebbe in un primo momento immaginare. Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, l’attrice ha fatto sapere che la stragrande maggioranza dei suoi guadagni non arrivano dai film veri e propri ma dalle serate in giro per l’Italia e dai programmi televisivi. Qualche anno fa, ad esempio, la donna ha partecipato all'Isola dei famosi.

Malena svela i suoi guadagni sul set

“Il set è la parte dove si guadagna meno, sicuramente guadagnano molto produttori e registi, ma noi attori siamo delle umili formiche in quanto i diritti non sono di nostra proprietà”, ha raccontato sinceramente l’attrice, per poi entrare nello specifico, “Le cifre variano dai 1000 ai 2000 euro per una scena in base alla popolarità. Quando lavoro a Budapest faccio di base una sola scena al giorno, i set durano giornate intere fra trucco, preparazione intima personale e ciak. Ora guadagno molto facendo serate, ospitate, televisione”.

Malena sul set: “5000 euro a scena solo ad attrici molto famose”

Già lo scorso anno, ospite di Francesca Fagnani a Belve, Malena aveva reso note le stesse cifre a proposito di cachet specificando che solo alle attrici più famose sarebbero andati compensi sensibilmente più alti: “Il cachet più alto che ho avuto per un film? Allora, c’è da fare una precisazione, i film non vengono pagati a film, ma vengono pagati a scena. Una scena varia tanto da persona a persona, il mio costo si aggira sui 1.000€, più o meno questo è il prezzo“; e ancora l’anno prima a Le Iene: “Si può arrivare fino ai 1500€ a scena, se si è molto famosi. Se un’attrice è davvero tanto nota e gira un film completo può arrivare a guadagnare anche 5000€”.