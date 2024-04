Camihawke: “Il telefono è il mio lavoro, dedico almeno due ore al giorno ai messaggi su Instagram” Fanpage.it ha sbirciato nel telefono di Camihawke (Camilla Boniardi), in tour nei teatri con il suo spettacolo ‘Il saggio di fine anno’, scoprendo qualche piccolo segreto. L’app che usa di più? “Burraco-La Sfida, perché mi rilassa prima di salire sul palco”. L’ultima foto scattata a un piatto di polpette, mentre l’ultima ricerca su Google è “pastiera napoletana”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Prima di salire sul palco, in camerino, Camihawke ha un rito preciso da rispettare: "Con un amico faccio sempre della partite a burraco perché mi rilassa. Se non ne facciamo almeno tre, lo spettacolo slitta". E, non a caso, l'app che Camilla Boniardi usa di più sul suo telefono è proprio ‘Burraco- La Sfida'.

Fanpage.it ha sbirciato nel telefono di Camihawke, in tour nei teatri con il suo spettacolo Il saggio di fine anno, scoprendo qualche piccolo segreto. Oltre alla passione per i giochi di carte, anche i cibi che più le piacciono, come le polpette, che si è fatta cucinare apposta da uno chef suo amico: "Gli ho detto che sarei venuta nel suo ristorante e gli ho chiesto di farmene trovare 15".

"In tour ascolto Laura Pausini e in camerino gioco a burraco"

Camihawke, in tour per l'Italia con il suo spettacolo teatrale, ascolta spesso un brano di Laura Pausini, Tra me e il Mare. Tra le sue canzoni di Spotify è infatti una delle più riprodotte: "La più recente è Montana dei Fast Animals and Slow Kids, penultima Tra me e il mare di Laura Pausini, un pezzo incredibile, perché adesso che sono in tour mi piace ascoltare i grandi successi degli anni Novanta e Duemila. Voglio tornare un po' alla mia giovinezza".

Oltre alla musica, c'è ‘il rito del burraco', che fa rientrare l'app ‘Burraco- La Sfida' tra le più usate sul suo cellulare, dopo quelle di messaggistica. "Una volta è entrato in camerino il tour manager e mi ha detto ‘Cami, dobbiamo salire sul palco', io gli ho risposto ‘Eh no, non ho finito la partita'. Porta sfiga ormai", ha scherzato Camihawke.

Il tempo medio del telefono e quello dedicato ai messaggi su Instagram

Camihawke trascorre in media "5 ore e 10 minuti" al giorno usando il suo telefono. "A mia discolpa dico che è il mio lavoro. Mi sembra poco, mi aspettavo di più", ha spiegato. Un lavoro che, tra le altre cose, la porta a dedicare buona parte di questo tempo ai DM di Instagram, i messaggi che riceve da chi la segue: "L'ultimo ricevuto è il tag a una storia di una ragazza. Trascorro almeno due ore al giorno per rispondere, è ciò che mi tiene legata alle persone che mi seguono".

"L'ultima foto? Un piatto di polpette, ho chiesto di farmene fare 15"

Sbirciando nel suo telefono, troviamo anche qualche traccia del cibo che più le piace. L'ultima foto che custodisce nel rullino, infatti, è un piatto di polpette: "Tempo fa andai a cena in un ristorante romano, uno dei miei preferiti, e mangiai delle polpette che poi sognai per mesi. Parlando con lo chef, che è un amico, recentemente gli ho scritto: ‘Adesso vengo a trovarti, mi faresti trovare 15 polpette?". Non a caso, è proprio a ‘Ciro, lo chef delle polpette', che Camilla ha mandato il suo ultimo messaggio vocale, ringraziandolo per il piatto. Preferisce i messaggi vocali, le mail o qualsiasi altra forma di comunicazioni alle chiamate: "Mi mettono un po' di ansia, per questo ne ho poche in uscita".

Anche l'ultima ricerca su Google di Camihawke è collegata al cibo. "Pastiera napoletana", ha raccontato, perché aveva un dubbio sulla preparazione: "A cena, parlando con un'amica di Caserta, ho detto che mi piace la pastiera perché sono una grandissima fan della ricotta. Lei mi ha guardato con occhi sgranati. Poi ho cercato su Internet e ho visto che la ricotta c'è davvero". Chissà che ora non le sia venuta voglia di cucinarne o assaggiarne una, magari condividendola con le persone con cui parla più spesso: "Il mio fidanzato e gli amici Guglielmo Scilla e Claudio Di Biagio".