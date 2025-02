video suggerito

Provano un filler ai glutei trovato su Instagram, gli effetti sono devastanti: “Pensavamo di morire” Più di trenta donne nel Regno Unito hanno avuto complicazioni di salute, diverse sono finite anche in ospedale con forme severe di sepsi, dopo essersi sottoposte a iniezioni di acido ialuronico per sollevare i glutei dallo stesso “consulente di bellezza” scovato su Instagram. Un’inchiesta della Bbc ha svelato le modalità di lavoro “scioccanti” e “molto pericolose” dell’uomo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I post su Instagram garantivano zero rischi, certo, i prezzi erano piuttosto alti (anche 2.000 sterline), ma il risultato sembrava valerli tutto. Così Jonna, una donna del Sud del Galles, si è lasciata convincere dalle promesse di Ricky Sawyer, "consulente di bellezza" – come si autodefinisce – di Londra, esperto in filler per il sollevamento dei glutei a base di acido ialuronico. Ma quella decisione le è quasi costata la vita, facendola finire in ospedale con una grave sepsi che per poco non è degenerata in necrosi. Come lei, almeno altre 30 donne, hanno avuto problemi e complicanze, anche gravi, dopo essersi sottoposte alle sue costosissime procedure.

Cosa ha svelato l'inchiesta della Bbc

È quanto emerge da una recente inchiesta della Bbc: dopo aver sentito le storie di almeno 30 pazienti, di cui cinque sono finite d'urgenza in ospedale dopo essersi rivolte al presunto consulente di bellezza, una giornalista della testata inglese ha finto di essere una potenziale cliente interessata ai suoi trattamenti e ha preso un appuntamento preliminare tramite la sua pagina Instagram per discutere di un'iniezione di acido ialuronico da 200 ml al costo di 1.200 sterline.

Dopo aver versato un anticipo di 200 sterline, la giornalista si è recata nel luogo dell'appuntamento: un piccolo studio in una palazzo nell'area Est di Londra, un ambiente non clinico – scrive la Bbc – e quindi a rischio infezioni, dove, a differenza di quanto promesso nei suoi contenuti, non c'era nessun "medico specialista in ultrasuoni" ad assistere agli interventi. Come testimoniano le immagini catturate con una telecamera nascosta, Sawyer ha fatto di tutto per convincere la giornalista ad aumentare la dose di acido, proponendole un filler da 500 ml per ogni gluteo, a un prezzo totale di 2.000 sterline. Quando poi la reporter è tornata da lui, svelando la sua vera identità e chiedendogli spiegazioni in merito ai suoi metodi lavoro – un'altra testimone ha raccontato che Sawyer le ha prescritto degli antibiotici pur senza avere l'autorità per farlo – Sawyear si è chiuso nel suo studio, senza commentare in nessun modo le accuse.

Le storie delle pazienti: "Pensavamo di morire"

Dato che nel Regno Unito queste procedure estetiche non sono ancora regolamentate, "chiunque può farle, senza essere radiato e fermato", spiega la Bbc: questo sembra valere anche per Sawyer, che nonostante le denunce delle pazienti è ancora libero di vendere i suoi trattamenti. Sempre alla Bbc, un'altra testimone, Louise Muller, ha raccontato che a causa di complicazioni successive al filler ai glutei effettuato dall'uomo si è dovuta perfino sottoporre a un intervento salvavita. Louise ha raccontato che prima di entrare in sala operatoria ha pensato davvero che sarebbe morta, per questo, una volta fuori pericolo, ha denunciato alla polizia l'uomo. Ma le forze dell'ordine l'hanno avvertita che un'azione penale sarebbe stata difficile, perché la donna aveva firmato un modulo di consenso. "Come può continuare, sapendo che potrebbe uccidere qualcuno?", ha dichiarato la donna alla Bbc.

Anche Joanna, un'altra delle testimoni che hanno contatto il giornale, ha raccontato l'esperienza traumatica nello studio dell'uomo, con la quale l'uomo aveva messo in atto lo stesso copione, convincendola farsi iniettare un'elevata dose di acido (così da far lievitare il prezzo della procedura). "Già dopo un minuto, mi sentivo stordita, malata e tremante. Non riuscivo nemmeno a muovere bene le gambe. Ricordo che mi guardai intorno e lui aveva dei guanti bianchi pieni di sangue". Quando, è finita in ospedale per i dolori lancinanti a causa di una sepsi grave, ha provato a contattare l'uomo con un messaggio, lui l'ha bloccata su qualsiasi canale di comunicazione. La spesi – spiega il portale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) consiste in una risposta infiammatoria eccessiva dell'organismo dovuta a una grave infezione e che può danneggiare tessuti e organi.

Quali sono i rischi

Contattato dalla Bbc, il chirurgo plastico Dalvi Humzah, membro del Joint Council of Cosmetic Practitioners, ha definito il modo di lavorare del signor Sawyer "scioccante" e "molto pericoloso", in quanto hanno esposto i pazienti a un elevato rischio di infezioni e complicazioni potenzialmente fatali. Innanzitutto, perché le dosi consigliate di acido ialuronico sono eccessivamente elevate per essere effettuate in una sola iniezione e questo aumenta il rischio di complicazioni, come coaguli di sangue e sepsi, un'eventualità che potrebbe perfino mettere a rischio perfino la vita della paziente: "I glutei – ha spiegato il dottor Humzah – sono un'area così ampia che se si infettano possono sopraffare l'organismo e causare sepsi o addirittura la morte”.