Anna Pettinelli: “Chirurgia estetica? Dai 45 anni faccio botox. Chi nega è bugiardo, lo fanno tutte”

A cura di Andrea Parrella

Anna Pettinelli si racconta senza filtri, sfatando un tabù in relazione a un tema eternamente legato al mondo dello spettacolo come la chirurgia estetica. Il volto televisivo, da anni presenza fissa ad Amici, si è raccontata nel podcast "Giudico il beauty di…" di Luca Buttiglieri, dichiarando apertamente di sottoporsi di frequenti a trattamenti di chirurgia estetica: "Non la demonizzo e chi nega è bugiardo, in Tv lo fanno tutti".

È stato il conduttore a introdurre il tema, rimarcando di fare il botox per alcune rughe che intendeva correggere. Anna Pettinelli lo ha confidenzialmente ripreso, soprattutto in relazione alla sua età: "Perché lo fai? Sei ancora nei 30". Quindi ha aggiunti: "Ti do una brutta notizia. Io ho iniziato a fare il botox intorno ai 45 anni. Dopo 20 anni, con richiamini due volte all'anno, adesso devo farlo tre volte all'anno perché i miei muscoli si sono abituati. Questo significa che se uno inizia troppo presto, nella vita si trova prima o poi a non avere più effetti".

Le parole di Pettinelli sulla chirurgia estetica

Buttiglieri quindi ha sottolineato l'implicita ammissione di Pettinelli, che ha ribattuto senza esitazioni: "Chi nega è bugiardo, perché lo fanno tutte. Adesso io ho fatto un laser per delle rughe che non erano risolvibili con l'acido ialuronico. Ho fatto una passata intorno alla bocca, che mi ha lasciato il rosso per due giorni e ce ne ho messi dieci per tornare a una situazione normale, ma mi sembra che il risultato sia migliorato".

Quando Pettinelli parla di "tutte", non chiarisce se si tratti di una questione generazionale oppure, come è più facile credere, se alluda a una sorta di prassi strettamente legata al codice estetico della Tv, mettendo di fatto sullo stesso piano la chirurgia estetica e l'utilizzo di cosmetici. Per le persone più smaliziate questa potrebbe essere un'ovvietà, ma se l'argomento continua a galleggiare in un clima di non detti, significa semplicemente che quello della chirurgia estetica è un tabù ancora molto resistente.

"L'ultimo uomo mi ha riempita di bugie"

La puntata del podcast si è chiusa poi con un momento più intimo, quello in cui l'ospite è chiamata a struccarsi, ovvero raccontare di sé qualcosa che non aveva mai detto. Anna Pettinelli ha scelto di parlare della sua situazione sentimentale: "Avevo riposto molta fiducia nella mia ultima storia con un uomo che mi aveva rimbambita di bugie. Per questo credo che non mi innamorerò più. Di storie ne ho avute, anche troppe, e quando mi guardo indietro noto che non ho più rapporti con nessuno, solo con il padre di mia figlia che purtroppo è passato a miglior vita. Mi sono resa conto che non si costruisce niente, dopo che mia figlia è andata via di casa ho capito che erano 50 anni che non vivevo da sola e c'è questo piacere di lasciare il frigo vuoto, di non fare due lavatrici al giorno ma un paio a settimana, di non avere remore a tornare tardi a casa. C'è una certa libertà che non credo valga la pena contrabbandare per un mezzo amore".