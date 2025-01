video suggerito

Malena: “Ora sono Filomena. Dopo l’addio al mondo del porno sono serena, non ero più libera di dire no” Malena, che ora vuole essere chiamata con il suo vero nome Filomena Mastromarino, si racconta a Verissimo. Nella puntata in onda sabato 18 gennaio, parla del suo rapporto con i genitori e spiega le motivazioni dietro la sua scelta di abbandonare il mondo del porno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

419 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Malena è ospite a Verissimo nella puntata di sabato 18 gennaio. L'ex attrice hard, che a dicembre aveva annunciato il ritiro dal mondo del porno, spiega a Silvia Toffanin i motivi della sua decisione e parla del rapporto con la sua famiglia.

Malena: "Pensavano fossi una gallina dalle uova d'oro"

Malena vuole tornare a essere Filomena Mastromarino: "Il personaggio resta, ma voglio riprendere il mio nome". Sull'addio ai film per adulti, spiega:

Ho detto stop alla mia carriera a causa di un mio problema di salute, poi di mia madre. Mi sono resa conto che Malena stava diventando Filomena, cioè una donna vera reale. Prima il personaggio si era mangiato la persona. Io sono una donna che ha bisogno di andare avanti anche con la propria vita personale, di risolvere le mie problematiche quotidiane che con il lavoro era diventato impossibile. Per molti questo non è riconosciuto come un lavoro, tutti pensano che sia bello facile e divertente. Oltre alle luci e ai set, ci sono anche spettacoli e serate. A me ha fatto rimbalzare dalla sedia è quando ho mandato un messaggio all’agente e mi ha detto ‘Ti vesti, prendi il treno e vieni a fare la serata'. Io fisicamente non potevo, non ero più libera di dire di no. Non bastava mai.

Nell'ambiente lavorativo, infatti, veniva considerata una gallina dalle uova d'oro: "Avevo bisogno di riprendermi anche perché dimagrivo, deperivo per colpa dei ritmi. Malena mi ha dato la possibilità di dire basta perché è un personaggio conosciuto, ma mi metto nei panni delle ragazze stanche che non possono dire di no perché devono mantenersi".

Malena e la malattia della madre

Malena ha spiegato che sua madre non sta bene: "Oggi sono qui seduta felice perché ha subito un intervento complicatissimo per dove si trovava il male, sono pochi giorni che mamma è senza quella brutta cosa dentro di lei. Questo lo devo solamente a me e a lei. Anche un po' a papà, ma è troppo lontano…" Si augura di recuperare il rapporto con suo padre, che ha visto per l'ultima volta tre anni fa. Il genitore non ha mai accettato la sua scelta lavorativa: "Dice che per lui è impossibile che sua figlia abbia potuto fare questo a se stessa. Spero che il tempo me lo riporti a casa".