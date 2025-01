video suggerito

Michele Longobardi disperato lascia Uomini e Donne dopo la chiamata di Alessandra, la reazione di Veronica e Amal Il trono di Michele Longobarsi si è concluso nel peggiore dei modi. Dopo le segnalazioni sul suo conto, in trasmissione ha chiamato la ragazza con cui aveva iniziato una conoscenza telefonica, lui si è visto costretto a lasciare il programma. Veronica e Amal, le due corteggiatrici, furibonde per l'accaduto.

A cura di Ilaria Costabile

Il Trono di Michele Longobardi si conclude nel peggiore dei modi. La sua avventura a Uomini e Donne finisce in maniera inaspettata, non solo per lui che aveva deciso di fare la sua scelta tra Veronica e Amal, ma anche per le due ragazze che, alla fine, avevano messo in gioco i loro sentimenti. A rompere l'idillio è stata la chiamata di Alessandra Fumagalli, ragazza con la quale Michele ha intrattenuto conversazioni per un po' di tempo.

Michele Longobardi costretto a lasciare il trono dopo la telefonata di Alessandra

Ad aprire la puntata è Maria De Filippi che dichiara di trovarsi in una situazione di difficoltà, perché da un lato c'è Michele che sarebbe intenzionato a fare una scelta, dall'altro le due corteggiatrici in bilico, indecise se continuare o meno il loro percorso, e poi ci sono le segnalazioni ai danni del tronista, troppo ingombranti per non essere prese in considerazione. La conduttrice dichiara:

Io mi trovo in una situazione imbarazzante, lo dico perché ci sono un sacco di persone che lavorano con me, che conosco da vent'anni e a cui voglio anche bene, quindi non c'è solo rispetto lavorativo e professionale, e stamattina me le sono trovate tutte sul piede di guerra. Me la sarei risparmiata questa cosa, giuro, perché mi imbarazza, però per il rispetto che ho per loro e per il bene che gli voglio, ci colleghiamo a telefono con una ragazza.

A telefono è Alessandra Fumagalli –che Fanpage.it ha contattato lo scorso dicembre per chiedere le motivazioni di questo suo gesto- intenzionata a raccontare quanto avvenuto tra lei e Longobardi:

Allora, inizialmente la cosa è nata in maniera particolare e naturale, io mi trovavo in macchina con questa mia amica, amica anche di Michele, un'amica stretta si parlano, stavamo parlando delle nostre esperienze e io avevo espresso un mio piacere sulla persona che è Michele, già nel percorso che aveva fatto l'anno precedente. Inaspettatamente lei prende il telefono e fa una videochiamata a Michele stesso, quindi me lo troo dall'altra parte del telefono, una conversazione normale. Qualche giorno dopo la nostra conoscenza si sposta su Whatsapp, dove noi iniziamo a parlare con continuità, di cose normali, come se fossero due persone che si conoscono.

Nel panico interviene Michele che dice: "So benissimo chi è questa ragazza. È una ragazza che voleva scendere per me, ma Alessandra, posso chiederti perché mi stai facendo questo? Io sono stato abbastanza chiaro con te". Sia Amal che Veronica, però, vogliono continuare a sentire cosa ha da dire:

Sul racconto niente, in generale parliamo, facciamo videochiamate che durano anche un'ora. Le cose che fanno due persone che si vogliono conoscere, è stata una cosa di volontà di entrambe le parti, perché Michele tu puoi dire quello che vuoi, ma c'eri tu.

Michele cerca di difendersi: "E io cosa ti ho detto un mese fa? Finiamo di fare questa cosa perché io mi voglio concentrare sul mio percorso".

La rabbia di Veronica e Amal

A queste parole Veronica insorge contro il tronista: "Questa cosa sono sentimenti di persone che si sono messe in gioco da tre mesi, qua dentro", Amal la segue a ruota: "Non riesco nemmeno anche a guardarti in faccia". Intanto, mentre Michele prova a spiegarsi, Veronica riprende parola:

Falla finita con sto show, non sei credibile, fai veramente schifo. Ti ha dato così fastidio quando ti ho chiamato pagliaccio, ma sei un giullare. Un attore di una telenovela, recitata anche male

Dall'altro capo del telefono c'è ancora Alessandra che dice: "Io l'ho fatto perché è giusta questa cosa, perché se sei stato un mese a parlare con me, chissà con quante altre ragazze potresti averlo fatto". Fumagalli sostiene di aver portato avanti la conoscenza con Michele fino al 7 dicembre, la puntata è stata girata il 18 dicembre, per cui non un mese prima, come da lui sostenuto. Amal prende parola: "Sei un falso manipolatore" e Veronica: "Quando ti ho detto che sei un manipolatore è vero, c'è un ragionamento subdolo qua dietro", rincara la dose Amal: "Non sei credibile, le tue parole non hanno valore, sei un cretino proprio". E ancora Veronica: "Sei veramente una cosa incommentabile" e Amal: "Sei uno schifo, senza parole, ma non posso prendere il telefono e vedere ogni volta una segnalazione su di te".

Michele avrebbe voluto scegliere Amal

Anche Gianni Sperti ci mette il suo: "Con questa finta faccia da angelo bisogna stare più attenti per quelli come te, che di quelli che si pensa facciano le cose, sei un truffaldino. Hai truffato tutti". Veronica dà ragione all'opinionista: "Qua c'è l'atteggiamento subdolo, ma quale insicuro, c'era una cosa studiata a tavolino". Amal è furiosa: "Sono da quattro mesi in questo programma, non scrivo, non sento, non chiamo nessun ragazzo e tu fai videochiamate di un'ora? Ma che problemi hai?". Michele ha dichiarato che avrebbe voluto scegliere Amal, ma lei: "Non ti voglio né oggi, né domani, né mai, non sei un uomo. Sei un ragazzino, lo posso capire da un mio coetaneo, ma non da uno di quasi trent'anni". Le due corteggiatrici, a seguito di ulteriori battibecchi, poco dopo lasciano lo studio e Michele segue Amal dicendo: "A me non me ne frega niente di andare in televisione, io solo una persona non voglio perdere" e prova ad avvicinarla in camerino, ma lei lo respinge: "Non lo voglio, devi rispettare la mia scelta. Lasciami stare".