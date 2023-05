Meghan Markle si rifà il look e si affida all’agenzia delle star: “Tutto per oscurare Re Carlo” Meghan Markle è tornata sulla scena con un look rinnovato e, si presume, qualche ritocco estetico. “Vuole mostrarsi sexy, ma forte, indipendente”, scrivono i tabloid, che raccontano di un’operazione mediatica precisa per rilanciare la sua immagine a discapito della Corona.

A cura di Giulia Turco

Meghan Markle è tornata sulla scena pubblica, dopo un periodo di totale assenza. Secondo alcuni non è affatto un caso che la duchessa sia riapparsa proprio a pochi giorni dall’attesa incoronazione di Re Carlo. I tabloid britannici si dicono certi delle intenzioni della duchessa, che avrebbe orchestrato un piano mediatico ben preciso per oscurare la Corona.

Il nuovo look di Markle e le ipotesi del ritocco chirurgico

A poco più di una settimana dall’evento ufficiale della Corona britannica, Meghan Markle è apparsa in tv al TED Talk, mostrandosi con quella che sembra a tutti gli effetti un’operazione di makeover estetico. Capelli liscissimi, incarnato radioso e viso disteso, secondo alcuni anche labbra più carnose del solito. Insomma, il sentimento comune è che Meghan abbia ricorso a qualche intervento di chirurgia estetica durante la sua lontananza dai media. Un articolo del New York Post ha raccolto le voci di tanti che sostengono si tratti di un’operazione per somigliare il più possibile alla cognata Kate Middleton, o comunque per uniformarsi al rigido canone di bellezza british. L’analisi dei più esperti, tuttavia, rivelerebbe un’operazione ben più complessa.

(Misan Harriman/Instagram)

Meghan fa parte della stessa talent agency di Ben Affleck

La duchessa del Sussex sarebbe sempre più vicina ai canoni estetici di Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow, Michelle Obama. “Sexy, ma forte, indipendente, sicura di sé, intransigente”, la definisce la giornalista Sarah Vine sul Daily Mail. “Come direbbe mia figlia, è venuta per uccidere. Meghan è molte cose, ma non è stupida. Conosce il potere di un’immagine e la portata dei social media. Può recare danno ai suoceri dal dondolo del suo giardino a Montecito, quanto dall’Abbazia di Westminster. Forse di più”, scrive l’esperta.

Il messaggio dunque è ben chiaro: Meghan starebbe mettendo a punto un piano mediatico ben preciso per rafforzare la sua immagine di contro ai tradizionalismi della Corona britannica, la stessa che ha spinto lei e Harry ad allontanarsi da Londra, privandoli di supporto nella lotta contro la stampa. In tal senso la duchessa sarebbe facendo grandi passi. È degli ultimi giorni la notizia che Meghan è entrata a far parte della WME, la talent agency tra le più prestigiose di Hollywood che vanta tra i suoi assistiti star del calibro di Ben Affleck, Jennifer Garner, Joaquin Phoenix. Secondo il magazine People, l’agenzia in questione prenderà in mano anche Archwell e tutti i suoi contenuti. Variety esclude che la duchessa possa lanciarsi nuovamente nella recitazione, ma il suo progetto di scendere in politica non è un mistero e per questo avrebbe bisogno di rilanciare la sua immagine nel migliore dei modi.