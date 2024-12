video suggerito

Max Verstappen e Kelly Piquet presto genitori: "Non potremmo essere più felici" "Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo", Max Verstappen e Kelly Piquet hanno annunciato in questo modo dolcissimo di essere "in dolce attesa". Il futuro nascituro da due cognomi che hanno fatto la storia della Formula 1.

"We couldn’t be happier with our little miracle", non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo. Max Verstappen e Kelly Piquet hanno annunciato in questo modo dolcissimo di essere "in dolce attesa". Pioggia di like e i commenti per il post congiunto e primo figlio per il pilota di Formula 1, figlio del grande Jos. "Mini Verstappen-Piquet in arrivo", hanno scritto i futuri genitori: due cognomi fondamentali per la Formula 1.

L'annuncio

La notizia è stata annunciata in maniera estremamente divertente: "Mini Verstappen-Piquet in arrivo". Per la coppia, poi parole piene di gioia sui social network: "Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo". Un evento che suggella una relazione solida e duratura, nella quale rientra anche la piccola Penelope, la figlia di Kelly Piquet nata dalla precedente relazione con il pilota Daniil Kvyat.

Due famiglie storiche per il mondo delle corse

Il futuro nascituro – o nascitura – erediterà inevitabilmente una passione per le corse, considerata la straordinaria storia familiare che lo circonda. Da una parte, Nelson Piquet, tre volte campione del mondo di Formula 1, e dall’altra Jos Verstappen, pilota con un passato in F1 e padre del campione Max Verstappen. Con i successi di Max, che ha già collezionato quattro titoli mondiali, e i tre del nonno materno, questa nuova vita arriva in una famiglia con un impressionante palmarès complessivo di sette mondiali di F1. Per Jos Verstappen e la sua ex moglie Sophie Kumpen, questa sarà un’altra occasione per celebrare la famiglia, dato che il bambino sarà il loro quarto nipote. La figlia Victoria, sorella di Max, è già madre di tre figli, e il nuovo arrivo rappresenta un’ulteriore gioia per il clan Verstappen. Max e Kelly si preparano ad accogliere questa nuova avventura nella loro vita, aggiungendo un altro capitolo a una saga familiare già straordinaria.