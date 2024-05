video suggerito

Matteo Berrettini e Federica Lelli, ex di Ultimo, fanno sul serio: "Sembrava un incontro fugace, ora è amore" Federica Lelli, ex fidanzata di Ultimo, e Matteo Berrettini starebbero facendo sul serio al punto da avere già cominciato a parlare di convivenza. La coppia è uscita allo scoperto solo da qualche settimana.

A cura di Stefania Rocco

Archiviata la relazione con Melissa Satta (oggi legata a Carlo Gussalli Beretta), Matteo Berrettini starebbe facendo sul serio con Federica Lelli, influencer ed ex fidanzata di Ultimo. Lo sostiene il settimanale Chi che ha paparazzato i due insieme in più di un’occasione. Secondo quanto si legge sul noto settimanale, il tennista e la splendida Federica starebbero già parlando di convivenza, pur continuando a vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori. “I due fanno sul serio e quello che sembrava un incontro fugace a Ponte Milvio nasconde invece una storia che profuma già di amore”, scrive il settimanale, pubblicando uno scatto in cui i due compaiono insieme.

Chi è Federica Lelli

Federica Lelli è una bellissima influencer romana, diventata nota per essere stata la fidanzata di Ultimo. La loro relazione si è interrotta nel 2019 dopo due anni d’amore. Oggi il cantautore è legato a Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Hater Parisi. Lelli ha 26 anni e sono moltissime le canzoni che Ultimo le ha dedicato, in particolare “22 settembre”, data in cui i due si sono conosciuti. Schiva e pochi avvezza al mondo della cronaca rosa, non ha mai vissuto relazioni con personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport dopo la rottura con Ultimo. Berrettini è il primo uomo famoso accanto al quale sia mai stata paparazzata. Laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, ha vissuto per diversi anni in Francia.

Matteo Berrettini è reduce dalla rottura con Melissa Satta

Berrettini è uscito solo da qualche mese da una relazione importante, quella con la ex velina Melissa Satta. I due hanno vissuto il loro legame alla luce del sole, legame che è valso alla modella numerosi attacchi. In più di un’occasione, infatti, Satta è stata ingiustamente accusata di essere la ragione di alcuni degli insuccessi sportivi dell’ex compagno. Critiche che hanno profondamente ferito Melissa, spingendola a difendersi. L’ultimo attacco è arrivato solo qualche mese fa quando la donna è stata definita dalla stampa estera una “sex addicted”, descrizione che ha comprensibilmente spionato Satta a sporgere una denuncia.