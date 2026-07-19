Matt Damon e l’amore per la moglie Luciana Barroso: “Ha basi solide, ed è la cosa più bella della mia vita”

Matt Damon ha parlato del suo rapporto con la moglie, Luciana Barroso, a cui è legato dal 2005. I due lavorano anche insieme e l’attore ritiene che il loro legame sia “la cosa più bella della sua vita”.

Matt Damon è ormai al centro dell'attenzione per il ruolo di Ulisse nel film The Odyssey di Christopher Nolan e in una recente intervista, rievocando l'amore tra personaggio da lui interpretato e Penelope, ha parlato del suo rapporto con la moglie, Luciana Barroso, al suo fianco da 21 anni.

Matt Damon e Luciana Barroso nella vita e anche nel lavoro

"Alla base del nostro rapporto ci sono tanto amore e rispetto, e tanta fiducia" ha raccontato intervistato da People parlando del suo matrimonio, avvenuto nel 2005. L'attore ha poi proseguito dicendo: "È costruito su fondamenta molto solide. Continuiamo a crescere ed evolverci come persone, e quindi queste fondamenta sono davvero tutto". Un punto di forza del loro legame sta anche nel fatto che tra loro non ci sia una collaborazione anche dal punto di vista professionale che Damon definisce come "la cosa più bella della mia vita". Negli anni, infatti, i due si sono trovati a lavorare fianco a fianco, dal momento che lei è diventata socia della casa di produzione della Artist Equity, società fondata da Matt Damon e l'inseparabile amico Ben Affleck. Insieme hanno prodotto diversi film The Instigators, firmato proprio da Damon, ma anche Animals di Ben Affleck e infine The Rip su Netflix, dove i due amici recitano insieme. L'attore ha piena fiducia in sua moglie e infatti ha rivelato:

Lei fa parte di tutto questo per me da quando la conosco. Legge tutto quello che scrivo. Guarda i montaggi dei film. Mi affido davvero ai suoi consigli da 23 anni.

La storia d'amore e la nascita della loro famiglia

I due si sono incontrati per la prima volta a Miami, nel 2002, mentre lui era sul set del film Stuck on you. Si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, tanto è vero che a distanza di pochi anni si sono sposati e durante il loro matrimonio sono nate tre figlie: Isabella, Gia e Stella, rispettivamente di 20, 17 e 15 anni. In realtà l'attore è poi diventato anche patrigno di Alexia, la figlia che Luciana Barroso ha avuto da una relazione che ha preceduto l'incontro con Damon, e che ora ha 27 anni.