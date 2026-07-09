Justin Baldoni rompe il silenzio dopo l’accordo che ha chiuso la causa con Blake Lively: “Un trauma”

Justin Baldoni e la moglie Emily rompono il silenzio a poche settimane dall’accordo extragiudiziale che ha chiuso la battaglia legale con Blake Lively. L’attore di It Ends with Us ha deciso di deporre le armi in tribunale, ma dimostra di non avere cambiato idea sulla natura del contrasto con la collega: “Un’ingiustizia mascherata da battaglia per i diritti delle donne”.

Justin Baldoni e la moglie Emily rompono il silenzio a poche settimane dall’accordo extragiudiziale raggiunto con i legali di Blake Lively, che ha posto fine alla controversia tra i due protagonisti del film It Ends with Us. Sebbene la vicenda sia ormai conclusa dal punto di vista legale, l’attore dimostra di non avere cambiato idea sulla natura dello scontro e, in un video pubblicato su Instagram, è tornato a raccontare la sua versione dei fatti, sostenendo di essere stato vittima di una profonda ingiustizia. Una posizione che ricalca quella espressa fin dall’inizio della vicenda.

"Non abbiamo parlato pubblicamente per gran parte degli ultimi due anni, e non perché non avessimo nulla da dire. Perché Dio solo sa che abbiamo molto da dire. Ma ogni volta che stavamo per registrare un video come questo, con la voglia di parlare, qualcosa ci diceva di non farlo. Non ci sembrava il momento giusto. Ne abbiamo parlato, ci abbiamo riflettuto e abbiamo pregato", hanno raccontato l’attore e la moglie nel video pubblicato sui social.

Emily, in particolare, ha aggiunto che la conclusione della vicenda "non cancella l’ingiustizia e il dolore che abbiamo provato negli ultimi anni. Abbiamo dovuto affrontare tante cose e cercare di capire come sia potuto accadere qualcosa del genere. Per non parlare del fatto che sia stato mascherato da lotta per i diritti delle donne. C’è ancora tantissimo da elaborare, anche perché abbiamo vissuto davvero molti traumi e profonde ingiustizie".

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Sia Baldoni che la moglie si sono avvicinati alla fede durante questo lungo periodo, nel quale entrambi hanno temuto che la carriera dell’attore potesse crollare sotto il peso delle accuse mosse dall’ex collega di set. La vicenda si è poi conclusa con un accordo tra le parti, che ha posto fine al procedimento legale.

"Stiamo guarendo", ha aggiunto Baldoni, spiegando di sentirsi reduce dall’esperienza più difficile della sua vita. Un’esperienza che, con ogni probabilità, farà sì che lui e Blake Lively non si ritrovino mai più a lavorare insieme sullo stesso set.