Matrimonio al Tg1, Paola Cervelli sposerà Andrea Montanari dopo la nascita del secondo figlio

Paola Cervelli e Andrea Montanari si sposano. La giornalista oggi impegnata alla conduzione dell'edizione del Tg1 delle 13.30 e il suo ex direttore, che oggi dirige Rai Radio 3, convoleranno a nozze. Lo fa sapere il settimanale Chi nel nuovo numero, tra le pillole di gossip.

Estremamente riservati, i due volti del giornalismo italiano sono genitori di Leonardo e Zeno: il secondogenito, Zeno, è nato non troppo tempo fa, presumibilmente a dicembre. Nell'agosto 2024 si parlava della gravidanza della Cervelli che condusse il notiziario su Rai1 delle ore 20 con il pancione in vista. "Sono la prima conduttrice in attesa di un bebé. Leo sarà felice. Voleva proprio un fratellino", commentò, poi, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, nel settembre 2024. Dopo aver allargato la famiglia, Paola Cervelli e Andrea Montanari sarebbero così pronti a celebrare il loro matrimonio. Nessuna conferma o smentita arriva dal profilo social della giornalista che, tra i post, pubblica soltanto contenuti legati al suo lavoro. Nessuna immagine di coppia infatti è presente online.

Chi è Andrea Montanari, futuro marito di Paola Cervelli

Andrea Montanari, giornalista di Ravenna, dal 2021 è direttore di Rai Radio 3. In passato ha gestito e condotto lo Speciale Tg1, di cui era direttore, le dirette istituzionali in onda su Rai 1. Nel 2016 venne nominato dal consiglio di amministrazione della Rai come nuovo direttore di Rai Radio1 e del Giornale Radio Rai. Tornò come direttore di Tg1 nel 2017 e due anni dopo, nel 2019, condusse su Rai2 il dibattito che ha seguito il film La trattativa di Sabina Guzzanti. Non si hanno informazioni sulla storia d'amore con Paola Cervelli, volto del notiziario Tg1 dal 2014 e ricordata anche per aver annunciato le novità di Sanremo 2024 con Amadeus, in diretta su Rai 1.