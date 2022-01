Matilde Gioli va a convivere con il fidanzato Alessandro Marcucci: “Sono pronta a diventare mamma” La vita privata di Matilde Gioli è a una svolta. L’attrice si è detta pronta ad andare a convivere con il fidanzato Alessandro Marcucci. Inoltre, avverte il desiderio di avere un figlio.

A cura di Daniela Seclì

Il successo in tv e una storia d'amore che va a gonfie vele. È un momento d'oro per Matilde Gioli. L'attrice, amatissima per il ruolo di Giulia Giordano nella serie record d'ascolti Doc 2, si è raccontata in un'intervista al settimanale NuovoTv. Dopo aver trascorso due anni da single, ha trovato l'altra metà della mela in Alessandro Marcucci. Con lui, fa progetti importanti.

Matilde Gioli pronta ad avere un figlio

Sulle pagine di NuovoTv, Matilde Gioli si è detta pronta a dare una piega ancora più seria alla relazione con Alessandro Marcucci. L'attrice, infatti, ha deciso di trasferirsi in pianta stabile a Roma, per potere avviare una convivenza con il suo fidanzato. Matilde Gioli, infine, ha svelato di avvertire il desiderio di diventare mamma:

“Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli”.

Matilde Gioli e il fidanzato Alessandro Marcucci: come si sono conosciuti

Lo scorso ottobre, nel corso di un'intervista rilasciata a Grazia, Matilde Gioli ha parlato per la prima volta della relazione con Alessandro Marcucci. In quell'occasione, ha anche svelato come si sono conosciuti. L'attrice, durante una pausa dal set di Doc, ha cercato su Google delle attività alternative da fare a Roma. Così, pensando a una passeggiata a cavallo, si è imbattuta nel suo futuro fidanzato Alessandro: