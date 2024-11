Matilde Brandi sposerà Francesco Tafanelli, la data delle nozze: “Il giorno in cui ci siamo conosciuti”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Matilde Brandi è stata ospite di Verissimo nella puntata di sabato 16 novembre. L'opinionista ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha parlato dell'amore per il compagno Francesco Tafanelli, svelando in anteprima la data delle nozze. Il matrimonio a sorpresa era stato annunciato proprio durante il reality, ma la naufraga aveva precisato che ancora mancava il consenso delle figlie.

Matilde Brandi svela la date delle nozze con Francesco Tafanelli

Brandi ha raccontato a Silvia Toffanin di essere piuttosto emozionata per le nozze, che nel suo caso sono le prime: "Per me è il primo matrimonio, lui sta avanti, è il terzo". I due da poco sono andati a convivere e la loro storia d'amore procede a gonfie vele. È stata l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi a svelare la data: "Ci abbiamo pensato tanto, sarà il giorno in cui ci siamo visti per la prima volta. Il 10 novembre ci siamo conosciuti. Lui mi aveva visto a Verissimo tramite Manila (Nazzaro, ndr) e l'ha contattata. Ci sposeremo il 10 novembre 2026″.

In studio anche il futuro sposo, che ha raccontato come è nata la loro storia d'amore: "L'ho vista a Verissimo, mi ha colpito la sua umanità e grande dolcezza, così le ho scritto. Siamo andati insieme nel centro di Roma e lì è scattato il bacio".