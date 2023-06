Marracash sulla storia con Elodie: “Dopo due anni che è finita la gente ancora mi chiede di lei” Marracash ha raccontato a Gianluca Gazzoli, nel corso del suo podcast, come ha vissuto il fatto che la sua relazione con Elodie fosse costantemente sotto i riflettori. Il rapper ha rivelato che, nonostante sia finita da due anni, le persone ancora chiedono e parlano della loro coppia.

A cura di Ilaria Costabile

Tra gli ospiti del podcast di Gianluca Gazzoli, sul canale Basement_BSMT, c'è stato anche Marracash. L'artista, di cui è uscito l'ultimo singolo la settimana scorsa, ha parlato del rapporto con la popolarità che ha avuto delle ripercussioni sulla sua vita privata, in special modo sulle sue relazioni sentimentali. Il rapper ha raccontato di come, a distanza di due anni dalla fine della sua relazione con Elodie, ci siano fan che ne parlino ancora.

Le parole di Marracash sulla storia con Elodie

La storia tra Marracasch ed Elodie è stata tra le più chiacchierate e per lungo tempo ha riempito le pagine delle cronache rosa, dal primo flirt fino agli ultimi scampoli della loro relazione. Il rapper ha spiegato a Gazzoli come sia stato difficile dove far i conti con la consapevolezza che ogni cosa sarebbe diventata oggetto di conversazione e di come le persone, affezionate a loro come personaggi, tutt'oggi a distanza di due anni dalla fine della storia, siano ancora interessate a quel rapporto:

È un bel ca**o anche quello, anche quella è una bella cosa che non rifarò mai più. Perché poi anche lì non ti sganci mai più. Ancora c’è gente che scrive…Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente…Immagino anche a lei. È stata anche una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco. Però, ecco, non fa per me tutto questo tam tam mediatico. Cioè il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro…Boh, a me è un po’ successo per caso. C’è gente che fantastiche e anche che esige, che vuole, che critica, che rompe…Capisci? Cioè diventa veramente una storia in cui la gente dice la sua.

Il rapper ha quindi detto che, in futuro, ci penserà prima di intraprendere una relazione con un personaggio noto, per non imbattersi nuovamente nel rischio di dover essere invischiato in un rapporto di cui potrebbe portarsi gli strascichi per lungo tempo. Attualmente, quindi, non sembra abbia una relazione, mentre Elodie è impegnata ormai da qualche tempo con Andrea Iannone.