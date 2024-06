video suggerito

Marika Abbonato di Uomini e Donne ha avuto un incidente: "Tragedia sfiorata, mi sento benedetta" Marika Abbonato, ex corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne, ha avuto un incidente. Sui social si è mostrata in sedia a rotelle e con il collare cervicale, poi ha spiegato: "Abbiamo sfiorato una tragedia, siamo state graziate da Dio".

A cura di Elisabetta Murina

Paura per Marika Abbonato. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non scelta dal tronista Daniele Paudice, ha avuto un incidente. Tra le sue storie Instagram si è mostrata in sedie a rotelle con una gamba fasciata e il collare cervicale. "Abbiamo sfiorato una tragedia", ha raccontato ai suoi follower sui social.

Incidente per l'ex corteggiatrice: cosa è successo

Tra le sue storie Instagram, Marika Abbonato si è prima mostrata seduta su una sedia a rotelle, con una gamba bendata e sollevata. "Benedetta", ha scritto ad accompagnare lo scatto. Poi un selfie che la ritrae con il collare per la cervicale: "Grazie a quelle persone che si sono preoccupate ieri e ci hanno soccorso, fortunatamente tutto sommato stiamo bene, abbiamo sfiorato una tragedia, siamo state graziate da Dio", ha raccontato. Non è chiara la dinamica dell'incidente, ma dalle sue parole sembra essere stato uno scontro avvenuto in macchina, sulla probabilmente viaggiava con un'amica. L'ex corteggiatrice ha fatto comunque sapere di stare bene e di sentirsi grata che le cose non siano andate peggio di come poteva essere.

Il percorso di Marika Abbonato a Uomini e Donne

Nella puntata del 23 maggio di Uomini e Donne, Daniele Paudice ha fatto la sua scelta. Il tronista ha deciso di iniziare una conoscenza fuori dal programma con Gaia Gigli, preferendola a Marika. Poco dopo la diretta, la ragazza ha rotto il silenzio e alle telecamere del programma ha spiegato che gli avrebbe comunque detto no, dal momento che fin dal primo giorno si è sentita una amante: "Sono contenta che lui abbia scelto con il cuore. Mi sono risparmiata la fatica di dirgli di no qualora avesse scelto me. Gli avrei detto di no".