L’ex di Uomini e Donne Marika Abbonato dopo l’incidente: “Non posso uscire, troppo dolore”

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Marika Abbonato ha rotto il silenzio social dopo la notizia dell'incidente automobilistico di cui è stata vittima. Ai followers ha raccontato come sta e l'esito degli esami.

A cura di Gaia Martino

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha da poco concluso il suo percorso nel programma, Marika Abbonato, torna sui social dopo la notizia dell'incidente di cui è stata vittima. Lo scorso 9 giugno il volto televisivo ha raccontato di aver "sfiorato quasi la tragedia" mostrandosi con una gamba fasciata e il collare cervicale. Coinvolta in un incidente mentre era alla guida della sua auto, a distanza di qualche giorno con alcune Instagram stories ha svelato ai fan l'esito degli esami fatti.

Come sta Marika Abbonato dopo l'incidente

A causa dell'incidente, Marika Abbonato dovrà rimanere per alcuni giorni a casa, a riposo. "Non potrò uscire per un po' di tempo, mi fa troppo male. Mi hanno dato 30 giorni di prognosi" ha raccontato ai suoi followers di Instagram l'ex corteggiatrice del tronista di Uomini e Donne Daniele Paudice, prima di spiegare l'esito degli esami fatti. "Ho una frattura alla tibia e un problema al tendine che forse dovrà essere operato. Lo saprò tra una settimana quando farò una nuova tac" ha spiegato. Poi ha aggiunto: "Comunque, dopo questa ci vorrebbe un bel bagno a Lourdes". Intervistata da Lorenzo Pugnaloni ieri aveva raccontato la dinamica dell'incidente mostrando, inoltre, le foto della sua automobile ormai distrutta.

La dinamica dell'incidente

"Qualche centimetro e cadevo di sotto": Marika Abbonato alla rivista di Lorenzo Pugnaloni, ieri, ha raccontato alcuni dettagli del suo incidente mostrando le foto della sua automobile danneggiata. La parte anteriore della macchina si è distrutta essendosi scontrata contro la ringhiera che divide la strada dal mare. Attraverso le stories di Instagram l'ex corteggiatrice di Daniele Paudice aveva spiegato di essere stata soccorsa da alcune persone presenti: "Tutto sommato stiamo bene, siamo state graziate da Dio".