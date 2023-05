Marica Pellegrinelli scrive al fidanzato William Djoko, il commento di Aurora Ramazzotti Marica Pellegrinelli dedica un post Instagram al fidanzata William Djoko per festeggiare il suo 39esimo compleanno. Tra tutti spicca il commento di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros, ex marito di Marica.

A cura di Stefania Rocco

Marica Pellegrinelli ha mantenuto un ottimi rapporto con Aurora Ramazzotti, a dispetto della separazione dal padre Eros. Lo dimostra lo scambio di commenti avvenuto sotto una foto postata dalla modella su Instagram qualche ora fa. Marica, oggi legata al produttore e dj William Djoko, ha dedicato un post al compagno per fargli gli auguri di compleanno. Auguri ai quali Aurora si è accodata, dimostrando l’affetto che ancora la lega all’ex moglie di suo padre.

La dedica di Marica Pellegrinelli a William Djoko

Marica, approfittando del compleanno del fidanzato, ha voluto dedicargli una tenera dedica su Instagram. “Buon compleanno anima multitalentuosa che mi ha scelto come compagna di vita (famiglia, danza, passioni, sesso e cibo di strada). E per questo mi sento benedetta ogni secondo di aver avuto la fortuna di incontrarti in tutta questa immensità di popoli. Ti amo, ti amiamo”, ha scritto la modella mostrando una serie di foto scattate insieme al compagno. A catturare l’attenzione dei follower, però, è stato soprattutto il commento di Aurora che si è unita agli auguri a William. A dimostrazione del fatto che non esisterebbe alcun risentimento tra le due donne.

L’amore tra Marica Pellegrinelli e William Djoko

Marica Pellegrinelli e William Djoko stanno insieme da circa due anni. La prima paparazzata risale al dicembre 2021 quando i due furono fotografati insieme all’interno di un locale milanese. Pochi mesi più tardi, Marica e William decisero di uscire allo scoperto utilizzando i rispettivi profili social. Per Pellegrinelli si tratta della seconda storia importante della sua vita dopo quella vissuta con Eros, padre dei suoi due figli. Sentimento ricambiato da William che ha definito la compagna “una su un miliardo. Sexy, amorevole, intelligente, bella, divertente supermamma (sono il patrigno più fortunato del mondo), raver, creatrice di adesivi, appassionata artista, architetto & una cuoca fantastica con infinita immaginazione”.