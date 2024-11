video suggerito

Margot Robbie è diventata mamma: è nato il primo figlio con Tom Ackerley Il bambino sarebbe nato il 17 ottobre, ma la coppia avrebbe chiesto agli amici e alla famiglia di mantenere il segreto.

A cura di Daniela Seclì

Margot Robbie è diventata mamma. Secondo quanto riporta il magazine People, la star di Barbie e il marito Tom Ackerley avrebbero avuto un maschietto. La coppia non ama esporre la propria vita privata sui social, dunque non sorprende che non sia ancora arrivato l'annuncio ufficiale. Vediamo i primi dettagli trapelati.

Margot Robbie mamma per la prima volta

People riporta quanto appreso da una fonte. Secondo quanto sostiene il magazine, Margot Robbie sarebbe diventata madre di un maschietto. Al momento, non è stato rivelato il nome scelto dall'attrice per il suo primogenito. Il DailyMail ha aggiunto un ulteriore dettaglio. Il bebè sarebbe nato lo scorso 17 ottobre, ma sarebbe stato chiesto alla famiglia e agli amici di mantenere il segreto per rispettare la privacy della coppia.

La notizia della gravidanza

La notizia della gravidanza si è diffusa lo scorso luglio, anche in quel caso non attraverso i diretti interessati. Tuttavia, una fonte aveva rivelato a People: "Sono felici che la notizia sia trapelata". La coppia ha accarezzato il sogno di allargare la famiglia sin dai primi tempi della loro relazione:

La famiglia significa molto per entrambi e sapevano fin dall'inizio della loro relazione che diventare genitori era qualcosa che desideravano. Margot ha tenuto nascosta la gravidanza sul set, nessuno sospettava che fosse incinta. È stata super professionale e concentrata durante le riprese.

L'amore tra Margot Robbie e Tom Ackerley è sbocciato nel 2014 quando si sono incontrati sul set del film Suite Francaise. Lui era assistente alla regia e l'attrice era convinta che non volesse saperne di lei. A Vogue, Margot Robbie ha confidato: "Sono sempre stata innamorata di lui, ma pensavo ‘Non mi amerà mai'. Mi sono detta ‘Non essere stupida e digli che ti piace. E poi è successo". Nel 2016 sono diventati marito e moglie.