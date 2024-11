video suggerito

Vita privata di Riccardo Scamarcio: la storia con Benedetta Porcaroli dopo Valeria Golino e Angharad Wood Riccardo Scamarcio oggi è felicemente fidanzato con Benedetta Porcaroli, attrice conosciuta sul set del film L’ombra del giorno. Papà di Emily, figlia nata dalla storia d’amore con Angharad Wood, Scamarcio è stato legato per 10 anni a Valeria Golino. Le tappe delle storie d’amore del celebre attore italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Riccardo Scamarcio è sempre stato estremamente riservato riguardo la sua vita privata. L'attore 45enne oggi è felicemente fidanzato con Benedetta Porcaroli, conosciuta sul set del film L'ombra del giorno, e ospite di Francesca Fagnani a Belve ha raccontato di essere innamorato. La relazione con la collega è diventata solida dopo la crisi di due anni fa, durante la quale lui sarebbe tornato tra le braccia dell'ex moglie e madre di sua figlia, Angharad Wood. Alle spalle l'attore si lasciava la lunga relazione con Valeria Golino, durata oltre 10 anni.

La lunga storia con l’attrice Valeria Golino

L'amore durato circa 10 anni con Valeria Golino lasciò in Riccardo Scamarcio un forte senso di perdita. L'attore è stato legato all'attrice e regista dal 2006 al 2016 e la rottura, per lui, fu una "sconfitta" dalla quale è stato difficile guarire: "È una cosa estremamente dolorosa dalla quale non sono ancora guarito. Le persone smettono di vedersi, ma la storia continua anche senza di loro", disse. Anche la Golino, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nel 2018, parlò della fine della lunga storia d'amore con il collega: "Lasciarmi con Riccardo è stata una delusione enorme". Negli anni a seguire la separazione hanno continuato a lavorare insieme, ma Golino, nel 2021, ammise sul loro rapporto: "Siamo legati, ma ci evitiamo affettuosamente".

La relazione con Angharad Wood e la nascita della figlia Emily

Riccardo Scamarcio nel 2018 ha riaperto il suo cuore per Angharad Wood, donna inglese lontana dalle luci dei riflettori, apparsa spesso accanto all'attore. Si è parlato di un matrimonio segreto tra i due, mai confermato dai diretti interessati. Ad unirli ancora oggi la figlia Emily, nata nel 2020. L'attore ospite di Verissimo lo scorso marzo raccontò sulla figlia: "Da quando sono padre sono cambiato, sono più responsabile. Sento che la mia vita è importante perché voglio starle vicino". I motivi della rottura con Angharad Wood non sono mai stati resi pubblici.

L’amore per la fidanzata Benedetta Porcaroli

Nel 2022 si è iniziato a parlare della coppia formata da Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. I due si sono conosciuti sul set del film L'ombra del giorno e proprio lì sarebbe scattato il colpo di fulmine. Dopo una breve crisi – durante la quale lui sarebbe tornato tra le braccia dell'ex, Angharad Wood -, hanno trovato una stabilità. Tra loro ci sono quasi vent'anni di differenza, ma per entrambi l'età non è mai stata un problema: "Ho 25 anni ma anche un lavoro stabile e lui comunque, come dire, è un ragazzo. Riusciamo a organizzare le nostre età in maniera simpatica e divertente per tutti e due", raccontò lei lo scorso maggio.

