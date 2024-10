Serena de Ferrari di Mare Fuori è incinta, le foto del pancione: “Ama il tuo corpo quando cambia”

video suggerito

Serena de Ferrari, interprete di Viola nella serie di successo Mare Fuori, è incinta. Ad annunciarlo è l'attrice tramite un post condiviso su Instagram. A corredo dello scatto – in cui mostra il pancione e stringe un'ecografia – lascia un messaggio: "Se senti freddo d’inverno, scrivi sulla neve, se la porterà via la primavera, Tu hai scritto 24 volte, Ne servono 90 per nascere".

Serena de Ferrari incinta, l'annuncio sui social

Con alcuni post condivisi su Instagram Serena de Ferrari annuncia di essere in attesa del suo primo figlio: "Ti amo già". Negli scatti in cui compare l'ecografia scrive una dedica per il suo bambino. In una delle ultime fotografie pubblicate sul suo profilo mostra il pancione: "Ama il tuo corpo che cambia. È magia". Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lasciato messaggio per l'attrice, tra questi Ambra Angiolini "Luccica tutto", Carolina Crescentini "Ma che meraviglia Sere", Laura Chiatti "Congratulazioni" e alcuni colleghi del set di Mare Fuori, da Clara Soccini fino a Clotilde Esposito.

La vita privata di Serena de Ferrari

Serena de Ferrari ha studiato per anni musica e canto lirico, iscrivendosi poi al Lee Strasburg Theatre and Film Inastitute per inseguire il sogno della recitazione. Il successo è arrivato con il ruolo di Viola in Mare Fuori, seguito dalla sua partecipazione nella serie Netflix Zero e nel film Romeo è Giulietta. Non si sa molto sulla vita privata di Serena de Ferrari. Nel post in cui ha dato la notizia della gravidanza non ci sono riferimenti a un compagno ma un semplice tag all'autore degli scatti: il fotografo Luigi Lista. Intervistata da Vanity Fair, Serena de Ferrari aveva parlato di matrimonio e maternità, chiarendo di non sentire alcuna pressione al riguardo: "Capita che persone mi chiedano come farò a farmi una famiglia con il lavoro che faccio: come se la mia realizzazione passasse per forza da questo. Per tante donne è difficile sognare in grande, ed è una cosa che faccio fatica a tollerare".