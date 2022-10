Manuela Arcuri fuori dal giro per un matrimonio e un figlio: “Rifarei tutto” L’attrice 45enne si racconta: “Se dovessi tornare indietro, rifarei tutto allo stesso modo”. Poi avverte: “E sono pronta a tornare”.

Dopo un periodo lontano dai riflettori per stare accanto a suo figlio, Manuela Arcuri sembra pronta a rientrare nel giro che conta. Il 2022, però, è stato un anno pieno di cose dolci per il proprio benessere. Nel mese di luglio, infatti, la 45enne si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco. A "Confidenze" si racconta e spiega: "Per me il 2022 ha segnato una rinascita".

Le parole di Manuela Arcuri

Il 2022 di Manuela Arcuri è stato "un anno davvero speciale pieno di emozioni e di novità". Il matrimonio con Giovanni DI Gianfrancesco, dopo 10 anni insieme e un figlio, l'ha fatta entrare in nuovo status. Ne ha parlato così:

Se dovessi tornare indietro, rifarei tutto allo stesso modo. Nel senso che mi sposerei già mamma, perché il fatto che nostro figlio Mattia (8 anni) abbia potuto partecipare alla cerimonia lo reputo un valore aggiunto.

Una nuova strada: una casa di produzione

Manuela Arcuri sta ripensando a se stessa anche in una veste completamente rinnovata. Proprio insieme a suo marito hanno fondato una casa di produzione e il prossimo aprile saranno impegnati con la prima produzione. Per lei, un ruolo ma non da protagonista:

È un periodo intenso e sto benissimo. Sono tornata sul set, ma ho intrapreso anche strade parallele al mio lavoro. Con Giovanni abbiamo fondato una piccola casa di produzione, partendo in punta di piedi. L'idea era realizzare videoclip ma ad aprile saremo impegnati con il primo film, una copruduzione italo-spagnola. È un thriller (un po' horror), una storia che ci ha appassionati. Nel cast ci sarò anche io, ma non sarò la protagonista.

Al cinema, invece, tornerà con "Gli artigli dell'aquila", film di Alex Visani che è considerato da tutti come l'erede più vicino al cinema di Dario Argento. L'uscita nelle sale è prevista per fine ottobre. Successivamente sarà in "Hoganbiiki – Il valore della sconfitta", film di Enzo Dino.