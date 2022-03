Manila Nazzaro: “Pensano di offendermi chiamandomi lavapiatti? Orgogliosa di essere così” Tornata sui social dopo la fine del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro ha risposto via Twitter a chi, sia sui social che all’interno del reality, l’ha definita “lavapiatti” per via della sua dedizione alla pulizia e all’ordine.

A cura di Elisabetta Murina

In questa edizione del Grande Fratello Vip appena conclusa, Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste. Eliminata a un passo dalla finale, l'ex Miss Italia ha saputo conquistare il pubblico con i suoi modi di fare, ma è stata anche duramente criticata, soprattutto per la sua troppa dedizione alle faccende domestiche, all'ordine e alla pulizia. Per questo aspetto ha spesso litigato con i coinquilini e via social è stata soprannominata "lavapiatti". E ora che è tornata sui social ha finalmente detto la sua.

Manila Nazzaro risponde a chi la definisce "lavapiatti"

Nei mesi trascorsi all'interno della casa, Manila si è sempre data da fare nelle pulizie. Non si è mai tirata indietro, rendendosi disponibile ogni qual volta ce ne fosse bisogno e arrivando anche a discutere con alcuni coinquilini per via della loro mancata collaborazione nelle faccende domestiche. E proprio per la sua scrupolosa attenzione all'ordine e alla pulizia della cucina alcuni utenti via social l'avevano soprannominata "lavapiatti" e anche tra i coinquilini non erano mancate battute a riguardo.

Una volta uscita dalla casa, dopo alcuni giorni trascorsi lontano dai social, Manila ha espresso la sua opinione via Twitter, definendosi "orgogliosa" e sottolineando di non essersi in alcun modo offesa: "Pensano dì offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così".

Il percorso di Manila Nazzaro nella casa del GF Vip

Manila Nazzaro è stata eliminata dal GF Vip a un passo dalla finale. È stata una delle protagoniste di questa edizione e il suo percorso all'interno del reality ha in un certo senso diviso il pubblico. L'ex Miss Italia non si è mai tirata indietro, non solo in fatto di faccende domestiche, ma anche dal raccontare la versione più autentica di se stessa.

Ha parlato delle ferite del suo passato, come il doloroso aborto che ha subito più di un anno fa, e si è lasciata andare alle lacrime quando ha potuto incontrare il compagno Lorenzo Amoruso e la cara amica Valeria Graci. È stata generosa, pronta a consolare e ascoltare i compagni, ma si è anche resa protagonista di accese discussioni, come quelle scoppiate con Kabir Bedi (con cui ora i rapporti sono distesi), con Katia Ricciarelli, con le sorelle Selassié.