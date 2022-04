Lutto per l’ex protagonista del GF Patrick Pugliese, è morto il padre Osvaldo Patrick Pugliese, ex protagonista del Grande Fratello, ha annunciato con un post Instagram la morte del padre Osvaldo, con cui aveva uno stretto rapporto.

A cura di Elisabetta Murina

Lutto per Patrick Ray Pugliese, storico protagonista del Grande Fratello, entrato nella casa più spiata d'Italia per ben 3 volte (2004,2012 e 2020 nell'edizione Vip). Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex gieffino ha annunciato la morte del padre Osvaldo, con cui aveva uno stretto rapporto.

L'annuncio della morte

"Ciao papà adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene...passate il tempo con le persone amate oggi senza mai più rimandare", ha scritto via Instagram l'ex concorrente del Grande Fratello, tre volte protagonista del reality, la prima nel 2004, la seconda nel 2012 e l'ultima nel 2020, in una delle edizioni dedicata ai Vip. Oltre al messaggio, per dare la triste notizia Patrick ha scelto di condividere una foto del padre Osvaldo, a cui era particolarmente legato e di cui ha parlato più volte durante le sue esperienze davanti alle telecamere. In particolare, in occasione della prima partecipazione al reality, si era aperto riguardo al periodo della sua infanzia, che aveva descritto come turbolento ma in cui non gli era mai mancato nulla, anche grazie all'affetto del padre, che considerava molto simile a lui.

I messaggi di affetto da parte di ex colleghi e amici

Dopo la triste notizia, sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto mandare un messaggio di vicinanza a Patrick. Da Alessia Marcuzzi, conduttrice di una delle edizioni a cui ha preso parte, che ha lasciato un cuore rosso, ad Adriana Volpe, come lui ex concorrente, che ha scritto: "Ti stringo forte". Anche Tina Cipollai ha voluto fargli le condoglianze: "Mi dispiace tanto, sentite condoglianze", così come Martina Pascutti, sua ex compagna nonché mamma di suo figlio: “Ciao nonno Osvaldo. Vola lontano e sereno".