Luis Sal esce allo scoperto e mostra la sua fidanzata: “Sto con lei da due anni” Rinunciando alla sua abituale riservatezza, il noto youtuber pubblica su Instagram la prima foto insieme alla sua fidanzata, Marta Fasciani.

A cura di Andrea Parrella

Luis Sal rompe il silenzio sulla sua vita privata e annuncia pubblicamente di avere una relazione. A dispetto di un approccio fuori dagli schemi e molto riservato, l'influencer ha pubblicato su Instagram una foto di un bacio piuttosto esplicito con la sua ragazza, approfittando del giorno di San Valentino, che è anche quello del loro secondo anniversario: "mi sono fidanzato due anni fa a San Valentino perché ho una pessima memoria, per risparmiare sui regali e anche perché lei mi piace tanto". Poche parole, nessun dettaglio sull'identità di lei, che peraltro nella foto è difficilmente riconoscibile perché ritratta di profilo.

Marta Fasciani, chi è la fidanzata di Luis Sal

Insomma, a dispetto dell'annuncio pubblico, Luis Sal continua a tentare di non esporre troppo la compagna, di cui tuttavia è già nota l'identità: si chiama Marta Fasciani e, stando al racconto dello stesso Sal a Deejay.it, è una studentessa di 25 anni originaria de L’Aquila che è riuscita a fare colpo su si lui rispondendo a una sua Instagram story, quindi da lì è partita la loro conoscenza. Sul suo profilo social Fasciani ha già condiviso diverse foto in cui si intravede, in maniera più o meno esplicita, lo stesso Sal in atteggiamenti intimi con lei.

Muschio Selvaggio a Sanremo

Luis Sal è reduce dalla recente esperienza di Sanremo, che ha raccontato attraverso il podcast quotidiano Muschio Sevlvaggio, condotto in compagnia di Fedez e suo fratello Martin Sal. Un esperimento che la Rai ha voluto migrare da Youtube alla Tv generalista, attraverso un appuntamento quotidiano alle 18.45 in onda per tutti e cinque i giorni del Festival di Sanremo. Esperimento che la stessa Rai, nelle conferenze stampa durante il festival, ha rivendicato come riuscito, snocciolando i numeri degli ascolti e delle visualizzazioni generate da Muschio Selvaggio sulla piattaforma RaiPlay. Un prodotto, quello di Fedez e Sal, che negli ultimi anni, anche grazie al boost consentito dalla pandemia, è diventato tra i più popolari d'Italiaè diventato tra i più popolari d'Italiaè diventato tra i più popolari d'Italia.