Ludmilla Radchenko saluta Matteo Viviani e va via dall’Italia: dove si trasferisce e a fare cosa

L’ex letterina di Passaparola e oggi artista saluta l’Italia e il suo (ex) marito Matteo Viviani perché pare abbia deciso di volare a Dubai, dove da mesi ha avviato un progetto che ha l’aria di essere in collaborazione con una galleria d’arte. Esposta lì, lo scorso maggio, una collezione di quadri che hanno come soggetto un paio di ali, le stesse che hanno chiuso questo capitolo e che le hanno aperto le porte (e il portellone) per una nuova avventura di lavoro e di vita.

“Italia, è il momento di salutarti. È stato davvero fantastico!”, così Ludmilla Radchenko ha salutato i suoi fan su Instagram e il suo (ex) marito Matteo Viviani, con il quale ha avuto due figlie: Eva, 13 anni, e Nikita, 8. Il matrimonio nel 2013, poi una lunghissima e intensa relazione, che sembrava non avrebbe mai accennato battute d'arresto. E invece. L'ex letterina di Passaparola e oggi artista pare abbia deciso di volare a Dubai, dove da mesi ha avviato un progetto che ha l'aria di essere in collaborazione con una galleria d'arte (la OBLONG Contemporary Art Gallery, nello specifico, risalendo da alcuni suoi post IG). Esposta lo scorso maggio una collezione di quadri con un soggetto particolare, un paio di ali, le stesse che hanno chiuso il suo post di saluti a Viviani e che le hanno aperto le porte (e il portellone) per una nuova avventura di lavoro e di vita.

“Inizia un nuovo capitolo, e lui mi lascia andare. Ho già le ali addosso. Sto volando verso casa. Voliamo insieme in un certo senso: sono stata io a regalargli le sue ali, quindi è così che va. Ed è stato proprio bravo ad accompagnarmi fin qui”, aveva scritto Ludmilla Radchenko, con tanto di emoticon di ala piumata a completare il concetto. Nei commenti, il sostegno di amiche e colleghe, nonché di speaker di Radio Italia Dubai, con la quale probabilmente potrebbe aver avviato un'ulteriore collaborazione. Nemmeno tre giorni fa, sulla sua pagina artista, un altro post nel quale annunciava la chiusura del suo studio a Milano: "Finalmente mi sono cresciute le ALI. Ieri ho chiuso il mio studio. 17 anni – il mio cosmo, la mia prigione, il mio paradiso e il mio inferno. Un posto che mi ha divorato ma che mi ha anche ricreato – ha modellato una donna pronta a grandi cose".

Annunciando la separazione pochi mesi fa, Matteo Viviani aveva affermato: “È una decisione che abbiamo preso assieme naturalmente, maturata più o meno all’inizio di quest’anno. Non è frutto di eventi eccezionali, di litigate furibonde o altre motivazioni”, sottolineando anche che l’affetto tra loro era ancora molto forte e il legame consolidato negli anni non sarebbe stato scalfito.