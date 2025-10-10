Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si dicono addio: “Le nostre strade si separano, sii felice”

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si salutano un’ultima volta. I due si sono separati e ora le loro vite prendono strade diverse, come scrive la modella in un post su Instagram.

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si salutano, stavolta per dividersi davvero per sempre. Lo ha raccontato la modella con un video pubblicato sul suo account Instagram, un momento di estrema dolcezza e rispetto tra due persone che si sono amate e continueranno a volersi bene, pur prendendo strade differenti.

Il video pubblicato da Ludmilla Radchenko per salutare Matteo Viviani

Un video di saluto all'aeroporto, un abbraccio lungo e sentito tra due ex che, però, sono riusciti a non farsi sopraffare dalla voracità del mondo dello spettacolo che fagocita le vite di chi lo abita, senza lasciare loro privacy. Invece Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani sono stati lungimiranti e da sempre si sono tenuti lontano dai riflettori, come è lei stessa a raccontare nel suo post:

È arrivato il momento, il momento di prendere il volo.. non mi hai mai tenuto in gabbia.. e alla fine hai aperto la finestra.. da ora le nostre strade si separano.. ma la fortezza è rimasta intatta.. niente gossip.. niente cattiverie.. niente litigi per dividere ciò che abbiamo costruito.. almeno così mi rimarrai sempre accanto.

Un saluto che, però, non ha il sapore del rimpianto: "Io continuerò a stimarti e volerti bene per sempre.. grazie che ci sei sempre per tutti NOI. Sii felice".

Matteo Viviani e l'annuncio della separazione

L'inviato de Le Iene aveva spiegato lo scorso marzo di essersi lasciato con la moglie, una decisione maturata dopo un lungo periodo di riflessione e come lui stesso aveva sottolineato: "Non è frutto di eventi eccezionali, litigate furibonde o altre eccezioni". Viviani, poi, aveva aggiunto: "Ludmilla è una donna eccezionale, noi vediamo questa separazione come un'evoluzione del nostro rapporto". Restare insieme, aveva spiegato, avrebbe solo demolito il sentimento che li legava dal 2013, lasciarsi lo avrebbe invece preservato dalla distruzione: "Sarà per sempre la madre dei miei figli e io il padre dei suoi".