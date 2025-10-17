Ludmila Radchenko si è trasferita a Dubai senza i figli di 13 e 8 anni: “Non li ho abbandonati, sto cominciando da zero”

Ludmila Radchenko, pittrice, ex letterina e a lungo moglie della Iena Matteo Viviani, ha deciso di trasferirsi a Dubai da sola. Non lo ha fatto a cuor leggere, né senza riflettere con assoluta consapevolezza sui pro e i contro di questa scelta. Ciò nonostante, sui social sono decine coloro che l’hanno criticata per avere lasciato i suoi figli in Italia e avere abbracciato questa esperienza all’estero da sola. Commenti così dolorosi cui la donna, affermata pittrice, si è vista costretta a rispondere. Per fare chiarezza e spiegare di non avere abbandonato Eva e Nikita (13 e 8 anni), lasciandoli alle cure esclusive del padre. Radchenko, al contrario, ha scelto coraggiosamente di partire per costruire passo dopo passo la sua vita all’estero e di farlo temporaneamente da sola, con il proposito di dar vita a una dimensione che possa includere anche i suoi bambini senza costringerli a perdere comfort e abitudini, in vista del momento in cui una maggiore stabilità le consentirà di programmare per loro una vita equamente divisa tra l’Italia e gli Emirati Arabi.

Ludmila Radchenko: “La mia scelta condivisa con Matteo Viviani”

Con un video pubblicato su Instagram, Ludmilla ha spiegato di non avere mai avuto intenzione di separarsi definitivamente dai suoi figli. “Non li ho abbandonati”, spiega l’artista, determinata a replicare ai commenti che maggiore sofferenza le hanno provocato. “Non sto andando a fare la vacanza o a lavorare in banca. Sto ricominciando da zero con le mie forse e i miei mezzi, passo dopo passo”. A sostenerla in ogni aspetto di questo progetto l’ex marito Viviani, che al momento si sta prendendo cura dei loro figli da solo, in attesa che Ludmilla possa mettere radici e realizzare i suoi progetti professionali.

Che lavoro fa Ludmila Radchenko a Dubai

Radchenko, ex modella con una breve parentesi da personaggio tv, è una pittrice. Il suo marchio è registrato in tutto il mondo e le opere che produce sono già esposte all’interno di diverse gallerie d’arte italiane, oltre ad avere lavorato su commissione per personaggi quali Jorge Lorenzo, il campione di Formula Uno Sebastian Vettel e il cantante Jamiroquai.

A Dubai, dove ha allestito numerose mostre, comincerà una collaborazione con una importante galleria d’arte che ha deciso di esporla stabilmente. È per abbracciare la più grande opportunità professionale ottenuta fino a oggi che Ludmilla ha deciso di lasciare l’Italia e ricominciare nuovamente da zero. In attesa di poter creare le condizioni ottimali affinché anche i suoi figli possano spostarsi a Dubai e sentircisi a casa come in Italia.