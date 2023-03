Luca Zingaretti con Luisa Ranieri sulla neve: “Infortunio al ginocchio, lo hanno visto zoppicare” Il settimanale Chi ha immortalato la famiglia Zingaretti durante la vacanza a Cortina, che non ha risparmiato il divertimento sulle piste. Peccato solo per un piccolo infortunio. “Si vocifera che abbia il menisco dolorante”, racconta Chi dell’attore. Per fortuna, nulla di grave a quanto pare.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Luca Zingaretti in vacanza sulla neve insieme alla moglie e attrice Luisa Ranieri: La coppia ha deciso di trascorrere per la prima volta una settimana di puro relax a Cortina, dove Zingaretti non era mai stato. L'interprete del Commissario Montalbano si è voluto godere al massimo le piste innevate, approfittando delle lezioni di scii della figlia Emma di 11 anni. Il settimanale Chi ha immortalato con un servizio la famiglia durante la vacanza, che non ha risparmiato romantiche passeggiate, colazioni e momenti di totale relax. Peccato solo per un piccolo infortunio.

(Foto Chi)

Infortunio al menisco per Luca Zingaretti sulle piste

Stando a quanto racconta il settimanale di Signorini, Luca Zingaretti non si sarebbe fatto mancare proprio nulla durante questa vacanza sulla neve, nemmeno un infortunio al ginocchio che, per fortuna, non si sarebbe rivelato nulla di grave. "Si vocifera che abbia un menisco dolorante, in paese è stato visto zoppicare", racconta il servizio di Chi. In ogni caso ciò non gli avrebbe impedito di goderai il reato della vacanza, che è trascorsa tra sorrisi e tanto amore, come testimoniano gli scatti. Nel frattempo, ad attenderlo al suo rientro ci sono i nuovi progetti lavorativi. Zingaretti stesso ha raccontato che cosa ha in serbo per il futuro prossimo, ovvero il debutto come regista. "Sto lavorando ad un film ispirato al libro di Daniele Mencarelli, La casa degli sguardi".

(Foto Chi)

L'amore con Luisa Ranieri

È palpabile l'amore con Luisa Ranieri, l'attrice interprete di Lolita Lobosco, al suo fianco da 18 anni. Lo scorso giugno la coppia ha festeggiato i primi 10 anni del loro matrimonio, che ha dato vita alle due figlie Emma e Bianca. Il loro romanticismo non è mai svanito, come testimoniano le dimostrazioni pubbliche d'affetto sui social. Era stato l'attore, lo scorso dicembre in occasione del compleanno di Luisa Ranieri, a dedicarle una poesia su Instagram.