Luca Zingaretti dedica una poesia a Luisa Ranieri: “La mattina che me svejo e non ti trovo accanto” Luca Zingaretti ha dedicato una poesia d’amore alla moglie Luisa Ranieri in occasione del suo compleanno dal titolo “La mattina che me svejo”. La reazione dell’attrice commossa.

A cura di Gaia Martino

Oggi Luisa Ranieri compie 49 anni e per l'occasione il marito Luca Zingaretti le ha dedicato una romantica poesia, condivisa sul profilo Instagram. A giugno la coppia ha festeggiato 10 anni di matrimonio e 18 anni insieme: dal primo incontro ad oggi il loro amore è cresciuto giorno dopo giorno, coronato anche dalla nascita delle due figlie Emma e Bianca, ed entrambi non hanno mai nascosto la stima e l'affetto che provano l'uno per l'altra.

La poesia di Luca Zingaretti per la moglie

Per augurarle un buon compleanno anche sui social, Luca Zingaretti ha condiviso un post su Instagram per la moglie Luisa Ranieri. A corredo di una foto insieme mentre ridono stesi su un letto, ha aggiunto il testo di una poesia scritta in romanesco dal titolo "La mattina che me svejo".

La mattina che me svejo

E nun te trovo accanto,

Me sento tutto strano

Me manchi proprio tanto.

Sarà che la mattina,

Appena apro l’occhi,

C’ho voglia de sentitte,

Bisogna che me tocchi.

Perché quanno me giro

E trovo il tuo calore,

Er mondo me soride,

Se riempie de colore

Sarà quel tuo soriso,

Sarà la tua bellezza,

L’occhio tuo che me brilla

Me da na contentezza!

E allora me domando,

Sapendo la fortuna,

Che vojo nella vita?

Nn sto a cercà la luna:

La donna tanto amata,

Che s’abbraccia a me silente

E nun vojo niente altro

Nun vojo sapè gnente.

Poi ha concluo: "Buon compleanno". L'attore anche tra le sue IG stories ha condiviso una foto con la moglie, mentre sono al mare, poi ha registrato la sua voce mentre recita la parte finale della poesia.

La reazione di Luisa Ranieri

Luisa Ranieri non ha commentato il post condiviso dal marito ma ha condiviso tra le stories la sua voce mentre recita il finale della poesia per lei scritta. Le parole d'amore sono emozionanti: emoticon con le lacrime e cuori rossi, è questa la reazione social della famosa attrice al romantico gesto del marito.