Luca Onestini a Oriana Marzoli: “Se non trovo qualcuna che mi travolge esco dal Gf single” Luca Onestini si lascia andare ad alcune confidenze con Oriana Marzoli, parlando di amore e relazioni sentimentali.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Luca Onestini si è lasciato andare ad alcune confidenze con Oriana Marzoli mentre erano nel cortiletto della casa del GF Vip. L'ex tronista di Uomini e donne, che negli ultimi giorni è stato protagonista di un botta e risposta con l'ex Soleil Sorge di cui si è molto parlato tra i fan della coppia e della trasmissione, si è ritagliato un momento con l'attrice venezuelana per parlare della sua situazione sentimentale, partendo anche da una domanda della donne che gli ha chiesto conto di una frase che avrebbe detto entrando al Gf Vip, ovvero che sarebbe entrato single e sarebbe uscito nello stesso modo.

Per Onestini è stato anche un momento buono per parlare di ciò che ormai si aspetta da una relazione, soprattutto dalla voglia di non soffrire più come successo negli ultimi anni anche perché, spiega, ormai ha 30 anni e vuole una storia che lo travolga: "Se non trovo qualcuna, o trovo qualcosa che mi travolge o nulla, non ho più tempo da perdere, zero. Una roba o mi travolge, a vent'anni dici ‘Vabbè, proviamo', adesso ho sempre più chiaro quello che voglio, non voglio più perdere tempo, non ho più voglia di star male come un cane" ha spiegato, dicendo anche a Marzoli che non ricordava di aver detto precisamente quella frase sull'essere single.

Onestini, comunque, ha spiegato anche come vive, ormai le sue relazioni: "Quando diventi importante per me… Nel momento in cui ti do tutto me stesso pretendo anche tanto, non ti perdono più tante cose, devi essere come sono io con me, se mi dai 10 io ti do 1000". I due hanno parlato in maniera molto confidenziale. Nelle scorse ore proprio l'attrice venezuelana aveva avuto una discussione con Giaele De Donà a causa di uno scoppio di gelosia della sudamericana, ma dopo un faccia a faccia la situazione si è calmata: "Se mai un giorno ti desse fastidio qualcosa mi prendi da parte e me lo dici".