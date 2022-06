Luisa Ranieri e Luca Zingaretti festeggiano i primi 10 anni di matrimonio: “Tanta roba” Luisa Ranieri ha condiviso su Instagram un tenerissimo bacio con il marito Luca Zingaretti per celebrare il loro decimo anniversario di nozze. Era il 2012 quando hanno festeggiato con rito civile al castello di Donnafugata in Sicilia.

A cura di Giulia Turco

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio regalandosi un’indimenticabile serata al concerto di Vasco Rossi insieme. Dopo aver condiviso i video dell’evento, durante il quale si sono entrambi scatenati, l’attrice 48enne ha pubblicato sui social uno scatto insieme all’attore.

Il matrimonio celebrato in Sicilia nel 2012

Un tenerissimo bacio con una dedica speciale per Luca Zingaretti: “10 anni di matrimonio e 18 insieme. Tanta Roba!!”, scrive Luisa Ranieri innamoratissima del marito. Sono passati dieci anni dal loro matrimonio celebrato il 23 giugno del 2012 in Sicilia, con una romantica cerimonia civile presso il castello di Donnafugata. Dal loro amore sono nate due figlie, la prima Emma nel 2011 e load seconda Bianca entrata a far parte della famiglia nel 2015. Il loro amore è sano e duraturo. “Spero che un giorno stacchino loro questo cordone ombelicale e vadano altrove senza il peso di avere due genitori famosi”, ha spiegato l’attrice in un’intervista a a proposito delle due figlie.

La complicità di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

Dopo 18 anni d’amore sono più uniti che mai, il lavoro non ha fatto che fortificare il loro legame. “Luca è stato il mio incontro perfetto”, ha raccontato Luisa Ranieri al Corriere della Sera. “Tutti i matrimoni hanno alti e bassi, ma se si è scelto con cognizione di causa, per affinità e sensibilità, non soffermarsi sui difetti dell’altro e cercare di guardare il meglio”, è la sua concezione di amore. “Qual è la nostra affinità? La vicinanza di anime, lo stesso modo di sentire le cose". Del marito ha detto:

