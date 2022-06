Carlo Conti festeggia 10 anni d’amore con la moglie: “Francesca mi ha cambiato la vita” Carlo Conti e Francesca Vaccaro festeggiano 10 anni di matrimonio. Al settimanale Chi, il noto conduttore racconta la storia d’amore con la donna, stilista di professione, che gli ha cambiato la vita e lo ha reso padre di Matteo.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Carlo Conti festeggia 10 anni di matrimonio con Francesca Vaccaro, stilista ed ex costumista di Domenica In. É lei la donna che lo ha fatto innamorare e lo ha reso padre di Matteo, che oggi ha 8 anni. In una lunga intervista al settimanale Chi, il noto conduttore tv ha raccontato la loro storia d'amore, che gli ha cambiato la vita.

Carlo Conti e l'amore per Francesca Vaccaro

La storia d'amore tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro è iniziata nel 2001, quando lui conduceva Domenica In e lei lavorava dietro le quinte del programma, come aiuto costumista. Questo incontro gli ha permesso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita, fatto di condivisione e progetti insieme per il futuro:

Per me esiste una vita prima e dopo Francesca perché, grazie a lei, sono passato dall'io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutti ed ero solo a uno che comprende un'altra persona.

(Foto dal settimanale Chi)

Il matrimonio è arrivato più di 10 anni dopo il loro primo incontro, il 16 giugno del 2012. Conti ci ha messo del tempo prima di chiederle la mano e, racconta al settimanale, è stata Antonella Clerici a dargli la spinta per fare la proposta:

Fu Antonella Clerici, a un certo punto, a dirmi: "O vai da lei con l'anello di fidanzamento, il brillocco, e dici che fai sul serio, oppure non ti avvicinare". Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Dopo sei mesi eravamo marito e moglie.

Il ricordo del matrimonio e l'amore per il figlio Matteo

Carlo Conti ripensa al giorno del matrimonio con la sua Francesca, confessando di aver progettato, da buon conduttore, una scaletta persino per quel giorno speciale: "Volevo che tutto andasse liscio. C'è stato solo un piccolo ritardo nei secondi". La coppia ha coronato il loro amore con la nascita di un figlio, Matteo, che oggi ha 8 anni. Ha cambiato la loro vita, diventandone il centro e ridisegnando le loro priorità:

Diventa il punto centrale, tutto quello che facciamo io e Francesca è per lui. Sono cambiate le priorità e le mie scelte professionali, come quella di non fare Sanremo quattro e cinque e L'Eredità.

E sul futuro l'ex conduttore di Sanremo ha le idee chiare: "Mi vedo con meno capelli, magari bianchi, con questa serenità e con la possibilità di vedere crescere il più possibile Matteo con i nostri principi".