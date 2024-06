Louisa Jacobson, la figlia minore di Meryl Streep fa coming out: le foto con la fidanzata Anna Blundell

video suggerito

Louisa Jacobson, la figlia minore di Meryl Streep e Don Gummer, ha fatto coming out, dichiarando di essere lesbica sul suo profilo Instagram. L'attrice ha pubblicato alcune foto che la ritraggono con la fidanzata, Anna Blundell. Al momento, da parte della madre, nessun commento alle ultime dichiarazioni della figlia che, però, ha deciso di rendere nota la sua storia d'amore proprio nel giorno del suo 75esimo compleanno.

Il coming out di Louisa Jacobson

"Felice di entrare in una nuova era" ha scritto la 33enne accanto ad un post in cui ha pubblicato alcuni scatti che la vedono in compagnia di Anna Blundell, la sua fidanzata. Dalla foto mano nella mano, ad un selfie preso dal basso, passando per uno scatto allo specchio e lo screen di un articolo in cui si legge "We're entering a joyful new era of lesbian fashion", a voler sottolineare in maniera chiara il suo orientamento sessuale. In realtà, prima ancora del suo coming out, l'attrice di The Gilded Age aveva pubblicato alcune foto che la ritraevano insieme alla Blundell, ma non in atteggiamenti intimi, bensì in comportamenti amicali.

Louisa Jacobson attrice come la madre Meryl Streep

Louisa è la quarta figlia di Meryl Streep e Don Gummer, sorella di Henry Wolfe, Mamie e Grace. Appassionata di recitazione sin da ragazzina ha seguito le orme della sua famiglia, si è diplomata alla Vassar, come sua madre e anche sua sorella maggiore Grace. Dopo essersi laureata, nel 2013, ha poi deciso di frequentare un master in belle arti e anche in recitazione alla Yale School of Drama, per poi affinare ancor di più la sua tecnica frequentando la British American Drama Academy di Oxford. Dopo alcuni ruoli minori, attualmente Louisa è una delle protagoniste della serie The Gilded Age, interpretando il ruolo di Marian Brook, tra i più amati dello show della HBO.