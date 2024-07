video suggerito

Emma Roberts rivela il motivo per il quale non ha mai lavorato con sua zia Julia Emma Roberts, nipote di Julia, ha rivelato il perché non ha mai lavorato con l’attrice. Nell’intervista rivela di provare molta stima per lei: “È la migliore. Ci scambiamo libri e parliamo di tante cose”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emma Roberts, nipote dell'attrice Julia Roberts, intervistata da Variety ha raccontato il perché – per il momento – non abbia ancora recitato insieme a sua zia. L'attrice ha rivelato di provare una grande ammirazione per lei: "Ho i suoi film scaricati sul pc, li guardo per ricevere conforto".

Emma Roberts parla di sua zia Julia: "Lei è la migliore"

In molti, all'inizio della carriera di Emma Roberts, le proponevano lavori cinematografici da realizzare insieme a sua zia. Da allora la situazione non è cambiata. "Lo fanno ancora. Mi piacerebbe trovare il progetto perfetto per me e mia zia, e so che ci sarà qualcosa. Per il momento non abbiano ancora trovato la cosa giusta – spiega l'attrice – Lei è la migliore, e vorrei fare qualcosa con lei. Ci mandiamo libri e parliamo di tanti argomenti". Emma Roberts prova tanta stima nei confronti di sua zia: "Guardo i suoi film sia quando sono sul set, sia quando sono da sola. Ho dei suoi film scaricati sul mio computer che guardo per sentirmi meglio. ‘Il matrimonio del mio migliore amico' e ‘America's Sweethearts' sono i miei comfort film". Nel corso dell'intervista l'attrice parla anche del film Madame Web, in cui ha preso parte al fianco di Dakota Johnson, fortemente criticato:

Mi è piaciuto molto. Ho pensato che tutti fossero fantastici. Penso che la regista, SJ Clarkson abbia fatto un lavoro straordinario. È il motivo per cui ho voluto fare quel film. Se non fosse stato per la cultura di Internet e per il fatto che tutto è stato trasformato in uno scherzo, penso che l'accoglienza sarebbe stata diversa. E questo è ciò che mi deprime di molte cose, anche di quelle che ho fatto io, è che ormai la gente prende tutto in giro.

Julia Roberts insieme a sua nipote Emma Roberts

Emma Roberts protagonista del film "Space Cadet"

Il 4 luglio sulla piattaforma streaming Prime Video è arrivata la commedia Space Cadet. Protagonista del film è Emma Roberts nei panni di Rex Simpson, aspirante astronauta. A darle una mano nell'ardua impresa la sua migliore amica Nadine che, falsificando il suo curriculum, le permette di entrare in un programma specializzato di addestramento della Nasa.

Leggi anche La storia di Christina Applegate: dalla battaglia contro la sclerosi alla malattia della figlia