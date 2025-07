Eva Robin’s: “Mi spogliai davanti a Paolo Villaggio, da lì iniziarono gli inviti. All’Isola non mi vollero”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Eva Robin's sta per tornare al cinema con L'oro del Reno. L'attrice, al secolo Roberto Coatti, 66 anni, avrà un ruolo fondamentale nel film d'esordio del regista Lorenzo Pullega, dal 3 luglio nelle sale. Un ritorno sul grande schermo per l'arista dopo anni di lontananza e una lunga carriera alla spalle, tra commedie e thriller, come Tenebre di Dario Argento. Alla fine degli Anni Ottanta l'arrivo in tv, con programmi come Lupo Solitario di Antonio Ricci e Primadonna con Giannmi Boncompagni. Quest'ultimo, però, a un certo punto sparì: "Mi ha abbandonata. Brutto a dirsi, ma probabilmente l’ho deluso in qualcosa. Avevamo un rapporto quotidiano, mi mancava. Con Ricci, invece, è stato tutto strepitoso. Era avanti, avanti davvero".

L'insolito incontro con Paolo Villaggio

Eva Robin's ha ricordato l'incontro con Paolo Villaggio, di cui già aveva parlato in un'intervista a Belve nel 2022. L'attrice si trovò per caso in una festa in Sardegna dove c'era anche il noto attore, come ha raccontato in un'intervista a La Repubblica: "All’inizio tutti gli occhi erano puntati sulla mia amica, molto vistosa. Ero piccolina, passavo inosservata. Poi venne fuori che la piccolina era anche fornita". Da quel momento Villaggio "cominciò a supplicarmi di fare qualcosa", così lei decise di togliersi i vestiti: "Quella sera, visto che era estate e non faceva freddo, mi sono spogliata. Da lì iniziarono gli inviti, diventai una presenza fissa a feste e cene esclusive, mi ritrovai in mezzo a personaggi come Marta Marzotto, Bianca Jagger, Christian Bulgari".

Una notorietà arrivata all'improvviso, che all'inizio le fece piacere ma da cui poi prese le distanze: "Ero diventata un giocattolino, un cliché. Non è che mi chiedessero di spogliarmi, non erano proposte esplicite. Semplicemente c’era il passaparola da discoteca, battute tipo “vedi quella".

La vita di Eva Robin's oggi

Eva Robin's sta per tornare al cinema con un nuovo film, L'oro del Reno, dopo diversi anni lontana dal grande schermo. Per quanto riguarda la tv, in passato avrebbe dovuto partecipare alla seconda edizione de L'Isola dei Famosi e a Ballando con le Stelle, ma nessuna delle due andò a buon fine: "Per il primo avevo già il contratto in mano, poi un direttore di rete non mi ha voluta. Vengo a sapere da Dagospia che non ero più in lista. Il secondo invece Milly Carlucci mi disse: “Faremo il cavaliere mascherato”. Quando mi ha chiamato per farlo, però, ero impegnata a teatro. Ma il programma mi piace". Lontana dal lavoro, ha ammesso che la sua vita "è fatta di piccole cose": "Sono una che va a letto molto presto, la sera. Se mi reggono la salute e il lato B ce la posso fare".