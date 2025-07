Eva Robin’s: “Volevo fare Ballando con le stelle, ma forse per quell’anno avevano esaurito la quota stravaganze”

Eva Robin’s si racconta in un’intervista nella quale parla del suo percorso di transizione, della carriera nel mondo dello spettacolo e di come la scelta di non operarsi le abbia procurato anche dei problemi.

Eva Robin's è tra i volti noti dello spettacolo in Italia, dove ha lavorato principalmente in veste di attrice, eppure in questi anni ci sono state diverse cose che non ha potuto fare. Si definisce, da sempre, una "transessuale inconsapevole" e ne racconta anche il perché, spiegando che spesso non ha potuto fare quello che avrebbe voluto, soprattutto in tv.

La transizione e la scelta di non operarsi

Intervistata dal settimanale F, l'attrice ha raccontato come in questi anni l'aver mostrato con disinvoltura la sua fisicità, ancor di più dopo la scelta di non sottoporsi ad un intervento di cambio sesso, è stata importante per chi ha fatto un percorso di transizione:

Quelle come me hanno preparato il terreno, ma abbiamo subìto discriminazioni. Io, però, me le sono sempre scrollate di dosso. Se lavoravo, bene; sennò pazienza. E può sempre succedere che nessuno in futuro mi cerchi più.

Al perché si definisca una transessuale inconsapevole, Eva Robin's spiega quale è stato il momento in cui ha deciso di prendere ormoni, ma non perché volesse diventare donna, ma per evitare che spuntassero i cosiddetti caratteri secondari:

Ero un quattordicenne ricciolino. Durante una vacanzetta a Riccione mi ero fatto due colpi di sole e una volta tornato a casa al bar hanno cominciato a chiamarmi signorina, a offrirmi il caffè o il cappuccino. Non volevo che crescesse la barba.

La scelta di non completare la transizione per certi aspetti è stata un problema, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Anche oggi, che è stata sul set di due film ha avuto difficoltà, come spiega al settimanale:

Nel film indosso un costume da bagno intero. Sul set, tutti continuavano a dirmi: “Ma come sei in forma!”. E io: “Sì sì, ma avete visto davanti che disastro?” Perché ormai, figlia mia, questi costumi non tengono più niente…

Da Ballando con le stelle alla cacciata dall'Isola dei Famosi

Per questa ragione, sembrerebbe, che anche all'Isola dei Famosi all'ultimo momento non l'abbiano voluta nel cast della trasmissione: "Avevo già il contratto in mano quando sono venuta a sapere da Dagospia che non facevo più parte del cast: un direttore di rete non mi aveva voluta. Era l’edizione che paradossalmente è stata vinta da Vladimir Luxuria". Oggi, se proprio dovesse pensare alla TV, i reality non la attirano:

Sarei stata più tentata da un talent. Per Ballando con le stelle ho incontrato Milly Carlucci, è stata molto gentile, ma non era molto dell’idea. Poi quell’anno erano già previsti Gabriel Garko e un nuotatore olimpionico gay: forse aveva già esaurito la quota stravaganze. Oppure preferisce le persone transgender senza… Come Vittoria Schisano, l’attrice. Perché, come dicevamo, con i costumini non si sa mai

L'amore per Eva Robin's

In fatto d'amore, Eva Robin's racconta che le storie con le donne sono state quelle in cui si è sentita maggiormente coinvolta: "Diciamo che sono state le relazioni più complete e più durature". Parlando della sua situazione sentimentale oggi, dichiara:

Ho un’amicizia con una compagna. Ci conosciamo da 25 anni, ma siamo in quella fase in cui dormiamo in camere separate, lei sta un po’ da me, un po’ a casa sua, però passiamo tempo insieme. (…) Ci confidiamo, io magari le racconto di qualche satellite maschile che mi gironzola attorno. Una situazione di pace, comprensione

Quella di non sposarsi è una scelta ben precisa, come spiega l'attrice: "La nostra unione sarebbe diventata un caso, e lei viene da una famiglia borghese. Ho sempre cercato di proteggerla".