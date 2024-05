Lorenzo Insigne dà il benvenuto a Mattia: l’ex capitano del Napoli papà per la terza volta

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne è diventato papà per la terza volta. La moglie, Jenny Darone, sposata nel 2012, ha partorito poche ore fa e con una storia su Instagram la coppia ha dato il tenero annuncio e mostrato una prima foto con il bebè, Mattia.

L'annuncio del nuovo arrivato in famiglia Insigne

Nelle ultime ore è nato Mattia Insigne, il terzo figlio dell'ex capitano del Napoli, oggi attaccante del Toronto FC. Dopo Carmine e Christian, nati nel 2013 e 2015, il calciatore e la moglie Jenny Darone hanno dato il benvenuto a un nuovo bebè. "Benvenuto al mondo amore nostro" hanno scritto sui social, in una IG story in cui mostrano la manina del piccolo mentre stringe la loro. Per l'occasione, l'intera famiglia è rientrata a Napoli. Mattia è infatti nato nella città d'origine dei genitori e non a Toronto, dove vivono.

La nascita di Mattia dopo l'aborto nel 2022

Nel 2022 Jenny Darone, già mamma di Carmine e Christian, ha avuto un aborto. Era incinta di circa sei mesi quando arrivò la drammatica notizia, poi resa pubblica in un secondo momento. Fu il calciatore, Lorenzo Insigne, a raccontare cosa stava vivendo la sua famiglia, dopo che erano circolate alcune notizie che parlavano di un ‘dramma familiare': "Non tutti sanno quello che è successo. Abbiamo avuto un grande problema familiare, del quale faccio fatica a parlare. Io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori. Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento. Abbiamo avuto una grave perdita, io e mia moglie stiamo cercando di andare avanti, uniti. Come abbiamo sempre fatto. Non è stato facile. Abbiamo altri due splendidi bambini che ci aiutano a restare spensierati, ma il pensiero a quello che è accaduto, c’è sempre" spiegò in conferenza stampa di fine stagione organizzata dalla squadra canadese in cui milita.