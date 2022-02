Chi è Genoveffa Darone, moglie di Lorenzo Insigne e madre dei suoi figli Dal 2012, Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è sposato con Genoveffa Darone. Entrambi originari della provincia di Napoli, si sono conosciuti da adolescenti grazie ad alcuni amici in comune e si sono poi ritrovati a distanza di anni. Hanno due figli, Carmine e Christian.

Il campione della Nazionale di calcio dell'Italia, Lorenzo Insigne è sposato da più di otto anni con Genoveffa Darone. I due si sono conosciuti sui banchi di scuola ma poi si sono persi di vista. Si sono incontrati di nuovo nel 2012 e dopo 7 mesi di fidanzamento hanno deciso di convolare a nozze. La coppia ha due figli, Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Chi è Genoveffa "Jenny" Darone

Genoveffa Darone è nata a Frattaminore nel settembre del 1993 ed è tra le wags, cioè le mogli dei calciatori, più famose e più belle. Dopo aver sposato Lorenzo Insigne, di riflesso, è cresciuta anche la sua popolarità. Come dimenticare lo scherzo a Insigne di Scherzi a parte con Jenny Darone grande protagonista a stuzzicare la gelosia del campione della Nazionale azzurra.

L'amore tra Lorenzo Insigne e Jenny e la gelosia di lui

Jenny Darone e Lorenzo Insigne

Genoveffa e Lorenzo si conoscono da quando erano ragazzini, anche perché Darone, che è tre anni più piccola del compagno, è nata il 24 settembre del 1993 a Frattaminore, a due passi da Frattamaggiore, il paese natale del marito. Tra i due la relazione è scattata durante l'adolescenza, grazie a un incontro organizzato da alcuni amici in comune. Il campione avrebbe corteggiato a lungo la ragazza (all'epoca commessa in un negozio di articoli per la cura dei capelli), come da lei raccontato in un'intervista a Calcio Napoli 24: “Lorenzo mi veniva a trovare qualche volta al negozio dove lavoravo, ma galeotta fu una gita con amici in comune”. Si sono poi incontrati di nuovo nel 2017 e dopo 7 messi sono diventati marito e moglie.

In occasione di uno scherzo organizzato dalle Iene, la moglie di Insigne ha parlato della gelosia del marito. Stando a quanto scritto sul sito del programma di Italia 1, Lorenzo avrebbe costretto Jenny a cancellarsi da Facebook e Instagram. Ragion per cui la moglie ha deciso di organizzare uno scherzo che lo mettesse di fronte a quello che reputava il suo difetto più grande, la gelosia. Lo scherzo riuscì e dato che Jenny ha riaperto il suo profilo Instagram, sembra proprio che il “Magnifico”, con l'intervento di Sebastian Gazzarrini, abbia ridimensionato di molto questo suo sentimento. Sul suo profilo Instagram (IG @daronejenny), la donna pubblica molti scatti insieme al marito e ai figli.

Il matrimonio dopo sette mesi di fidanzamento

Lorenzo e Genoveffa si sono sposati con rito civile il 31 dicembre 2012. Fuori al Comune di Frattaminore erano presenti oltre mille persone, tra curiosi e fan. I festeggiamenti sono poi proseguiti in forma privata a Caivano, dove tra gli invitati, oltre ai calciatori del Napoli, si sono aggiunti anche alcuni comici di Made in Sud, programma del quale Lorenzo è grande fan. Ad oggi la loro relazione va a gonfie vele e su Instagram non passa compleanno di Jenny senza che l'attaccante pubblichi un messaggio di auguri alla compagna: "Tu mi completi. Sei semplicemente quello che ho sempre sognato. Buon compleanno amore mio. Ti amo", queste alcune delle sue parole.

Carmine e Christian sono i figli di Lorenzo Insigne e Jenny

Lorenzo Insigne, la moglie Jenny Darone e i due figli Carmine e Christian

Lorenzo e Jenny hanno due figli: Carmine, nato nel 2013 (e che ha lo stesso nome del padre del calciatore) e Christian, nato nel 2015. Entrambi cresciuti con amore e coltivando la passione per il pallone, nella speranza forse che un giorno anche loro possano intraprendere la carriera da calciatore. Di sicuro è così per il fratello di Lorenzo, Roberto Insigne, attaccante della squadra campana del Benevento.