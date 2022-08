Loredana Lecciso: “Troppe persone tra me e Al Bano, così ho salvato la nostra storia” Loredana Lecciso racconta com’è riuscita a recuperare il legame con il compagno Al Bano Carrisi: “Troppe persone si erano intromesse nella nostra storia”.

A cura di Stefania Rocco

Sono arrivati a un passo dal dirsi addio per poi riuscire a recuperare il loro rapporto. E lo hanno fatto spegnendo le luci dei riflettori dopo che per anni, per svariate ragioni, erano stati entrambi sovraesposti. A raccontarlo è Loredana Lecciso, ex aspirante showgirl e compagna di Al Bano Carrisi. Intervistata dal settimanale Grand Hotel, ha confermato che la relazione con Al Bano prosegue spedita sebbene i due, non troppo tempo fa, siano stati a un passo dal dirsi addio. Lo avevano perfino comunicato in tv, per poi decidere di tornare sui loro passi. Rigorosamente in privato, così da evitare di ripetere gli errori del passato.l

Loredana Lecciso: “Al Bano e io abbiamo conquistato la nostra armonia”

“Ora tra noi regna una bella armonia. L’abbiamo conquistata”, dichiara Loredana a proposito del rapporto con il compagno, “Per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono. Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio”. Nulla potrebbe più scalfirli, quindi.

Così Lecciso e Al Bano si sono riappacificati

Loredana ha svelato di essere riuscita a salvare il rapporto con il compagno nonostante tutto sembrasse perduto, al punto che la donna aveva deciso di annunciare in tv la scelta di lasciarsi, semplicemente mettendo un muro tra loro e il resto del mondo. “Troppe persone si sono messe in mezzo, si sono inserite nella nostra vita privata e hanno reso tutto più difficile”, ha concluso, “Quando stavamo da soli invece trovavamo sempre un equilibrio perfetto, l’armonia, ci plasmavamo l’uno attorno all’altra. Vengo da una famiglia dove la sera si chiudeva la porta e il mondo restava fuori, ma questo con Albano non è possibile ovviamente e così le cose sono state un po’ complicate”.