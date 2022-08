Loredana Lecciso festeggia 50 anni: “Sono serena, con Al Bano c’è grande intesa ed equilibrio” Loredana Lecciso si prepara a festeggiare i suoi cinquant’anni. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 traccia un bilancio della sua vita.

A cura di Daniela Seclì

Loredana Lecciso e Al Bano

Loredana Lecciso si prepara a festeggiare l'importante traguardo dei 50 anni. Festeggerà il suo compleanno tra una manciata di giorni, il 26 agosto. La compagna di Al Bano si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Novella 2000. Ha tracciato un bilancio tutto sommato positivo e, oggi, si gode la serenità conquistata. Sul settimanale si legge: "Con Al Bano c'è grande intesa in tutto, abbiamo anche qualche discussione, come tutte le coppie, ma troviamo sempre il giusto equilibrio".

Loredana Lecciso compie 50 anni

Loredana Lecciso è estremamente soddisfatta della vita che sta conducendo alla soglia dei 50 anni, tanto che come regalo vorrebbe che restasse tutto così com'è: "Ora sono normalmente serena, mi piacerebbe il perdurare di questo stato di normalità e di tranquillità. Già la mancanza di problemi mi sembra un successo. Se dovessi e potessi chiedere qualcosa, chiederei di avere la forza di affrontare quelli che inevitabilmente verranno". Poi ha elencato i suoi obiettivi, tra cui compare anche la possibilità di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo e cimentarsi nell'ambito giornalistico:

Sono proiettata molto verso i miei figli, quindi a livello familiare vorrei vedere mia figlia Brigitta sposata, avere un nipotino e vedere Yasmine e Bido laureati, mentre a livello professionale posso dire di essere rientrata nell’ordine dei giornalisti pubblicisti e mi hanno proposto già qualche collaborazione. Continuerò anche a lavorare nel mondo dello spettacolo, voglio un po’ cambiare e ci sono diverse cose che bollono in pentola.

L'equilibrio con Al Bano

Quando le è stato chiesto se lungo il percorso fatto insieme, ci siano state delle discussioni tra lei e Al Bano, ha spiegato che come in tutte le coppie, a volte è capitato di discutere ma si sono sempre ritrovati uniti nel comune intento di dare una sana educazione ai figli:

